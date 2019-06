French News: Michael Kuffer: “Nous créons simplement la base pour la planification”

Source: CDU-CSU

06/06/2019

Discours sur le recensement Act 2021

Avec la loi actuelle, nous jetons les bases de la mise en œuvre du prochain recensement en Allemagne en 2021. Outre l’obligation prévue par le droit de l’Union de procéder à un tel recensement à intervalles réguliers, la nécessité d’un recensement découle de la nécessité de disposer de données statistiques, sous quelque forme action de l’Etat. Avec les résultats du recensement, nous créons simplement la base de la planification qui sous-tend notre politique. C’est seulement avec ces connaissances que nous pourrons formuler des projets politiques en fonction des besoins et des résultats et façonner activement l’avenir de notre pays, qu’il s’agisse du besoin d’écoles, de routes, d’hôpitaux ou de policiers. Tout cela et bien plus encore est basé sur les résultats des recensements et les prévisions calculées à partir de ceux-ci. Il est donc essentiel que cette loi crée les conditions juridiques et organisationnelles nécessaires pour mener à bien le recensement de 2021. Nous nous assurons que les bureaux de statistique fédéraux et des États procèdent à ce recensement dans le respect de la protection des données, du principe de l’économie de données et de l’efficacité technique.

Comme cela a déjà été prouvé lors du recensement de 2011, une procédure basée sur des registres sera utilisée, qui s’appuie sur les données déjà collectées. Ainsi, en plus des économies de coûts, apporte un allégement substantiel aux autorités de mise en œuvre et aux citoyens. Ainsi, il n’y aura pas d’enquête nationale et les données requises seront enregistrées point par point. Nous voulons aussi tenir compte du principe “une fois seulement” et rendre les contacts entre citoyens et administrations aussi simples que possible.

La sécurité des données, qui est plus que jamais à l’esprit des gens, joue un rôle particulièrement important dans l’application de la loi sur le recensement: les données collectées lors du recensement des citoyens sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, en particulier zones protégées de statistiques officielles. En outre, ils ne sont jamais mis à la disposition d’autres autorités. Une fois que le traitement statistique des données a été effectué, les données individuelles sont supprimées et les résultats publiés sous la forme de représentations statistiques sans référence personnelle.

Je suis donc heureux de constater que, grâce à cette loi, nous apportons une contribution utile à l’action de l’État aujourd’hui, à la pointe de la technologie et qui fonctionne efficacement, en promouvant ainsi activement les projets d’avenir de notre pays.

