French News: Mme Iveta Vējone assiste à la cérémonie d’ouverture du livre SUSTENTO au château de Riga

La patronne du livre “Possible Meeting”, Mme Iveta Vējone, a assisté à la cérémonie d’ouverture du château de Riga le mardi 18 juin 2019. t Le livre est un projet mis en œuvre conjointement par l’Association lettone pour personnes handicapées «SUSTENTO» et la maison d’édition «Jumava». Tout en félicitant les héros, les auteurs et les sympathisants du livre, Mme Iveta Vējone a souligné: «Le livre« Possible Meetings »est, à mon avis, très très spécial. parce que c’est une conversation très personnelle sur la vie, les opportunités et les rêves de nos semblables. Dans le livre, ses héros révèlent leurs zigzags de la vie et nous permettent de voir que chacun de nous peut devenir un modèle inspirant pour les autres. “” Dans la hâte d’aujourd’hui, les conversations entre membres de la famille, amis et collègues deviennent souvent plus courtes et remplacées par la communication dans l’environnement électronique. Mais une vraie conversation à deux peut révéler beaucoup de choses. Il est capable de donner de la force, de guérir, d’inspirer et d’aider à surmonter les difficultés », a déclaré Iveta Vejon.« Malheureusement, de nombreux stéréotypes et craintes au sujet de personnes inconnues et non reconnues prévalent encore dans notre société. Nous avons encore beaucoup à faire pour briser ces frontières imaginaires, qui souvent ne nous permettent pas de voir le plus important: l’être humain », a souligné Mme Iveta Vejon, une protectrice du livre, et a remercié toutes les personnes qui ont contribué au livre et qui n’ont pas eu peur de raconter son histoire.

