French News: Nouvelle guerre: les Etats-Unis construisent avec des images colorées la raison de la guerre contre l’Iran

Source: La gauche “Les images soumises par le Pentagone sur les attaques de deux pétroliers dans le golfe d’Oman ne constituent aucune preuve de la responsabilité de l’Iran. Les plans indistincts et désormais colorés confirment l’impression que les États-Unis devraient être obligés de construire un terrain d’attaque avec des mensonges de guerre “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du désarmement pour la fraction DIE LINKE. Dagdelen poursuit: “La désescalade est désormais notre priorité absolue. Le ministre fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas, ne peut pas simplement se faire témoin et doit exhorter le Conseil de sécurité des Nations Unies à mener une enquête internationale indépendante sur les événements survenus dans le golfe d’Oman. Le gouvernement fédéral doit condamner le déploiement de 1 000 soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient et préciser que l’infrastructure militaire américaine en Allemagne et l’espace aérien allemand pour une guerre contre l’Iran ne doivent pas être utilisés. Le gouvernement fédéral est endetté, les obligations du L’accord nucléaire et de maintenir le commerce avec l’Iran, comme l’a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

MIL OSI