French News: Petra Nicolaisen: “La composante centrale de la statistique officielle du recensement”

Cher Monsieur le Président! Chers collègues! Malheureusement, nous sommes en train de délibérer sur le projet de loi sur le recensement de 2021 à cette heure tardive sur ce sujet, qui est si important pour les gouvernements fédéral et des États.

Permettez-moi de dire brièvement quelques mots sur le fond. Selon la dernière enquête statistique sur la population de notre pays, l’Allemagne est de nouveau obligée par la législation de l’UE en 2021 de procéder à un recensement conformément au recensement de 2011. Le recensement – comme pour la première fois dans la procédure de collecte des données lors du dernier recensement – sera basé sur des registres et donc beaucoup moins cher par rapport à la méthode précédente et moins lourd pour la population.

La population officielle de l’Allemagne déterminée dans le cadre d’un recensement revêt une grande importance pour la politique, l’administration et l’économie. Ainsi, le recensement est un élément central des statistiques officielles et donc une condition nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’État.

Outre les chiffres de population, le recensement demande également d’autres données importantes, telles que des données sur les emplois rémunérés ou la situation du logement. Ces données revêtent également une grande importance et permettent de garantir que les décisions fédérales, étatiques et locales reposent sur des données bien fondées.

Mesdames et messieurs, passons maintenant à ce projet de loi. Ceci est lié à la loi sur la préparation du recensement 2021 adoptée à la fin de l’année dernière et prend en compte les exigences de la Cour constitutionnelle fédérale pour le recensement de 2011. Plus précisément, le projet de loi comprend quatre parties: recensement de la population au moyen de registres d’enregistrement et d’enquêtes supplémentaires, recensement de l’immeuble et du logement en interrogeant propriétaires et administrateurs, enquête par sondage sur les ménages pour obtenir des données en dehors des registres et enquêtes à des adresses ayant des zones spéciales telles que en particulier des logements partagés et des dortoirs.

En tant que rapporteur de l’Union, les 6 et 8 mai de cette année, j’ai eu l’occasion, dans le cadre d’une audition publique et d’une réunion de rapporteurs, de fournir des réponses aux questions en suspens, ainsi que des informations sur la mise en œuvre concrète du recensement de 2021. Les objections fondamentales au projet de loi actuel n’ont pas été soulevées. La question de la protection et de la sécurité des données était au centre des deux échéances, ce qui avait déjà été abordé lors des délibérations sur l’avant-projet de loi modifiant la loi de 2021 sur la préparation du recensement à travers les groupes parlementaires.

La question de la protection des données a revêtu une importance particulière dans la rédaction du projet de loi. Il contient des dispositions relatives à la protection des données qui sont conformes aux exigences de la loi fondamentale et du règlement général européen sur la protection des données. En outre, les exigences européennes en matière de caractéristiques des enquêtes – dans le but de réduire au maximum la charge pesant sur les citoyens et les entreprises – sont généralement mises en œuvre de manière individualisée.

Dans notre amendement, cependant, un supplément est prévu spécifiquement dans le cadre du recensement du bâtiment et du logement pour les caractéristiques des sources d’énergie, les motifs de vacance, la durée de la vacance et le loyer net à froid. En outre, un complément devrait être effectué dans le cadre de l’échantillonnage aléatoire en ce qui concerne les municipalités spécifiques à chaque pays.

À plus long terme, à mon avis, l’inclusion d’éléments supplémentaires de l’enquête, du moins dans le discours politique, pourrait être envisagée, par exemple les données de fécondité – autrement dit l’inclusion de questions sur le nombre d’enfants – ainsi que l’année de naissance du moins du premier enfant de l’échantillon de ménages.

Mesdames et Messieurs, Enfin, je voudrais souligner à nouveau l’importance du recensement de 2021 pour notre pays. C’est pourquoi j’espère vivement que la mise en œuvre du recensement dans les délais impartis n’empêchera pas l’accord qui doit encore être trouvé sur la question d’une participation fédérale à 50% demandée par le Conseil fédéral pour les coûts supportés par les Länder pour la mise en œuvre du recensement de 2021,

mais tout cela se passe rapidement.

Merci pour l’attention à l’heure tardive.

