French News: Professeur de l’Université de Regensburg est devenu docteur honoris causa de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg

Le titre lui a été décerné pour sa contribution exceptionnelle au développement de la coopération scientifique internationale par décision du Conseil académique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg du 28 janvier 2019. Manfred Scheer dirige le département de chimie inorganique de l’Université de Regensburg et est un leader mondial reconnu dans le domaine de la chimie du phosphore.

Manfred Scheer a publié 360 articles scientifiques dans des revues indexées dans Web of Science et Scopus.

Ses réalisations scientifiques ont été récompensées par de nombreux prix, notamment le Prix international A.A. Arbuzov, le Prix DAAD, la Fondation Alexander von Humboldt et la Société allemande de chimie. Depuis près de 20 ans, le professeur Scheer coopère activement avec l’Université de Saint-Pétersbourg. Au fil des ans, en collaboration avec des scientifiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, il a publié 43 articles qui ont été publiés dans des revues renommées. Actuellement, l’équipe de recherche de Manfred Scheer, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Saint-Pétersbourg, accorde une subvention à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et à DFG. «Il est agréable de noter que la tradition de coopération entre notre université et l’Allemagne existe depuis environ trois siècles et prend naissance dès le moment de sa fondation. Puis, au début du 18e siècle, ce sont des professeurs allemands qui sont devenus les premiers enseignants invités à l’université de Saint-Pétersbourg et qui ont, à de nombreux égards, déterminé son apparence, a déclaré Sergey Vladimirovich. – L’Allemagne reste aujourd’hui l’un des principaux partenaires de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. La coopération avec les organismes allemands de recherche et d’enseignement se fait à tous les niveaux, y compris des échanges universitaires, ainsi que des projets communs de recherche et d’enseignement. À notre avis, tout cela aurait été impossible sans un travail déterminé avec le dévouement de savants tels que le professeur Scheer. »Selon la tradition universitaire, le nouveau docteur honoris causa de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a adressé aux étudiants et aux étudiants un discours qu’il a lu en russe. Le professeur de l’Université de Regensburg, Manfred Scheer, a déclaré que l’obtention du titre de docteur honoris causa de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg était un grand honneur pour lui. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 1985, il a effectué un stage d’un an à l’Institut de chimie inorganique de la branche sibérienne de l’Académie des sciences de l’URSS. Les contacts avec les chercheurs de Pétersbourg se sont formés beaucoup plus tard, lorsque le scientifique a rencontré le professeur d’université Alexei Timoshkin lors d’une conférence sur les éléments des principaux sous-groupes du tableau périodique, et a découvert des intérêts scientifiques communs dans le domaine des éléments du 15e groupe. Cette réunion a nécessité une coopération étroite et productive, qui a abouti à la publication de 50 articles conjoints dans des revues scientifiques internationales de premier plan. «Je suis reconnaissant à l’Université de Saint-Pétersbourg. Je suis impatient de poursuivre la coopération fructueuse entre mon groupe de recherche et l’université d’État de Saint-Pétersbourg, qui illustre à merveille la façon dont une amitié solide peut donner lieu à des recherches scientifiques intéressantes et servir à améliorer les relations entre nos peuples », a conclu son discours. Docteur de l’Université de Saint-Pétersbourg, l’Ensemble de musique ancienne Musica Universalis de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, dirigé par Alexander Kiscachi, honoré travailleur de la culture de la Fédération de Russie, a interprété plusieurs styles de musique. Eurasiens baroques.

