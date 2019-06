French News: Révisé: les normes en tant que facteur de développement agricole

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Protéger les consommateurs et contribuer au développement durable

Les normes relatives aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ont pour objectif de réduire les risques pour la santé des personnes, des animaux ou des plantes ou pour l’environnement. Toutefois, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les normes augmentent également les coûts de production et les coûts commerciaux et entravent l’intégration des produits agricoles dans les chaînes d’approvisionnement internationales. “Il est particulièrement important d’aider les pays en développement à renforcer leurs capacités pour se conformer aux normes internationales “, A déclaré le secrétaire d’Etat parlementaire Stübgen. “Le BMEL y contribue déjà avec le soutien du Mécanisme de développement du commerce et des normes (STDF) de l’OMC, qui aide les pays en développement à se conformer aux normes internationales dans les secteurs vétérinaire, de la protection des cultures et de la sécurité alimentaire.” Responsabilité mondiale, le programme de l’ONU La mise en œuvre du développement durable à l’horizon 2030 relève également de la politique commerciale. “La question de savoir si une multitude de normes de durabilité différentes servent réellement cet objectif doit faire l’objet d’un débat approfondi. Cette question sera donc également à l’ordre du jour du GFFA 2020 “, a déclaré M. Stübgen. “Les accords de protection de l’environnement et de normes sociales obligatoires devraient être également incorporés par les pays partenaires.” Contexte: Les normes pour les produits agricoles et les denrées alimentaires visent généralement à prévenir ou à réduire les risques pour la santé humaine, la santé des animaux ou la préservation des végétaux ou l’environnement. Toutefois, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les normes augmentent également les coûts de production et les coûts commerciaux. En outre, ils peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le développement de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés de production.Toutefois, le commerce international des produits agricoles et l’intégration dans l’économie mondiale sont susceptibles de promouvoir la croissance et le développement durable. Les normes internationales en matière de sécurité sanitaire et de durabilité des aliments peuvent contribuer à la facilitation des échanges.

