French News: Sur la réunion de l’ambassadeur de Biélorussie, A. Popkov, avec le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée

Ils ont également discuté des aspects essentiels du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de l’économie numérique, des hautes technologies, de la promotion du développement des contacts entre petites et moyennes entreprises des deux pays, ainsi que des questions de libéralisation des régimes de voyages mutuels entre le Belarus et la Corée.

L’orateur a apprécié la position du Bélarus sur le maintien de la paix et de la sécurité dans les relations internationales, le respect et le renforcement du régime de non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que l’appui du Bélarus aux initiatives pacifiques dans la péninsule coréenne.