Source: Russie – Conseil de la fédération

Une vidéoconférence des groupes parlementaires sur la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine a eu lieu.

Le Conseil de la fédération a organisé une vidéoconférence des membres du groupe de coopération du Conseil de la fédération avec le Sénat du Congrès national de la République argentine et des collègues du groupe d’amitié parlementaire avec la Russie du Sénat argentin. Vladimir Dzhabarov, représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État dans la région autonome juive

Voir aussi

L’événement a réuni des membres du Conseil de coopération de la Fédération du Sénat du Congrès national de la République Argentine – Ordres Gennady OrdenovGennady Ivanovichpredstavitel le corps législatif (représentatif) du pouvoir d’Etat de la région d’Astrakhan Olga Starostin StarostinaOlga Valentinovnapredstavitel de l’organe exécutif du district autonome de Nenets Iouri Fedorov, FedorovYury Viktorovichpredstavitel de l’organe législatif (représentatif) les autorités rstvennoy de la République d’Oudmourtie, Igor Chernyshenko, ChernyshenkoIgor Konstantinovichpredstavitel l’organe exécutif du pouvoir d’Etat de la région de Mourmansk par les représentants du ministère des Affaires étrangères RF.Vladimir Jabbarov a souligné que les relations Argentine-Russie se développent dans l’esprit du partenariat stratégique global. «Ce cours est confirmé lors de contacts bilatéraux réguliers. Nous notons le haut niveau d’interaction politique avec la partie argentine dans les affaires internationales. Nos pays sont unis par un désir commun de consolider la paix, de respecter la Charte des Nations Unies et le droit international et de construire un ordre mondial multilatéral équitable.

Vidéoconférence de groupes parlementaires pour la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine1 de 6

Vidéoconférence de groupes parlementaires pour la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine2 de 6

Vidéoconférence de groupes parlementaires pour la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine3 de 6

Vidéoconférence de groupes parlementaires pour la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine4 de 6

Visioconférence de groupes parlementaires pour la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine5 sur 6

Vidéoconférence de groupes parlementaires pour la coopération entre le Conseil de la fédération et le Sénat de la République argentine6 de 6

Le sénateur a noté que la Russie et l’Argentine adhéraient aux principes d’égalité et de respect de la souveraineté nationale de tous les États, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, ainsi que de rejet du terrorisme, de l’extrémisme, des doubles normes et des sanctions unilatérales. «Buenos Aires n’a pas adhéré aux sanctions anti-russes. Cela crée des conditions favorables au renforcement de la coopération entre les deux pays sur les plateformes internationales. “” Depuis notre dernière réunion en décembre dernier, nous entretenons des contacts étroits avec l’ambassade de la République argentine à Moscou, des parlementaires russes ont participé à des événements à Buenos Aires “, a déclaré Vladimir Dzhabarov. Les parties ont discuté de questions d’actualité concernant la coopération bilatérale, les liens interparlementaires, commerciaux et économiques, interrégionaux et culturels. Ils ont également abordé les thèmes de la lutte contre le terrorisme international et du trafic de drogue, ainsi que de la coopération dans le domaine de la sécurité de l’information.

MIL OSI