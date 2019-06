French News: V. Krugly: Il est important de continuer à éliminer les obstacles à l’égalité des droits des citoyens biélorusses et russes

Source: Russie – Conseil de la fédération

Un sénateur estime que des travaux législatifs communs sont nécessaires entre l’Assemblée nationale de la République du Bélarus et l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Outre les aspects socialement importants, l’harmonisation de la législation médicale entre le Bélarus et la Russie doit être envisagée, a déclaré Vladimir Krugly, membre du Comité de la politique sociale du Conseil de la Fédération. Vladimir Vladimirovitch Igorevitch, représentant de l’organe exécutif du pouvoir étatique de la région d’Oryol, a commenté les résultats de la 56e session de l’Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie à Minsk.

Voir aussi

«Nous avons besoin d’une coopération plus étroite dans l’élaboration de directives cliniques. Organiser des forums et des conférences professionnels communs », a noté le parlementaire qui a pris part à la session.

Une collaboration plus étroite est nécessaire dans l’élaboration de directives cliniques.

Au cours des travaux, les propositions des députés des pays de célébrer le 75e anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique ont été approuvées. Ils seront remis au Conseil suprême de l’État de l’Union et leur mise en œuvre sera confiée au contrôle parlementaire des députés à l’Union, notamment sur le développement de la sécurité alimentaire et la fourniture conjointe de produits de remplacement des importations. Biélorussie aux marchés de l’État de l’Union. Selon Vladimir Round, les problèmes de la réglementation des soins médicaux aux citoyens de la Biélorussie et la Russie ont leur propre histoire. En 1996, par une décision du Comité exécutif de la Communauté du Bélarus et de la Russie, le règlement sur la procédure de fourniture de soins médicaux aux citoyens des deux pays a été approuvé. En 2006, un nouvel accord intergouvernemental a été signé sur la procédure d’assistance médicale aux citoyens russes dans les établissements de santé publics biélorusses et aux citoyens de Biélorussie dans les établissements de santé publics et municipaux de Russie. Il fournissait non seulement des soins médicaux d’urgence gratuits à tous les citoyens, mais élargissait également la liste des personnes qui pourraient recevoir des soins médicaux gratuits et demander à bénéficier d’une assurance maladie obligatoire. ” et l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Il est nécessaire de poursuivre la pratique consistant à adopter, par le biais des parlements nationaux, des actes normatifs qui suppriment les obstacles empêchant de garantir l’égalité des droits des citoyens de Biélorussie et de Russie », estime Vladimir Krugly.

MIL OSI