Iveta Vējones kundze piedalās SUSTENTO grāmatas atvēršanas pasākumā Rīgas pilī

Grāmatas “Iespējamās tikšanās” patronese Iveta Vējones kundze otrdien, 2019. gada 18. jūnijā, piedalījās tās atvēršanas svētkos Rīgas pilī. Grāmata ir Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” un izdevniecības “Jumava” kopīgi īstenots projekts. Sveicot grāmatas varoņus, autorus un atbalstītājus, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone uzsvēra: “Grāmata “Iespējamās tikšanās”, manuprāt, ir ļoti, ļoti īpaša, jo tā ir ļoti personiska saruna par mūsu līdzcilvēku dzīvi, iespējām un sapņiem. Grāmatā tās varoņi atklāj savus dzīves līkločus un ļauj saskatīt, ka ikviens no mums var kļūt par iedvesmojošu paraugu citiem.” “Šodienas steigā sarunas starp ģimenes locekļiem, draugiem un kolēģiem bieži kļūst arvien īsākas un tās aizvietojam ar saziņu elektroniskajā vidē. Savukārt patiesa divu cilvēku saruna spēj atklāt ļoti daudz. Tā spēj dot spēku, dziedēt, iedvesmot un palīdz pārvarēt grūtības,” teica Iveta Vējones kundze. “Mūsu sabiedrībā diemžēl vēl aizvien valda daudzi stereotipi, bailes no nezināmā un neiepazītā. Mums vēl ir daudz jāpaveic, lai nojauktu šīs iedomātās robežas, kas bieži neļauj saskatīt būtiskāko – cilvēku,” uzsvēra grāmatas patronese Iveta Vējones kundze un pateicās ikvienam, kurš devis ieguldījumu grāmatas tapšanā un nebaidījās izstāstīt savu stāstu.

Source: President of Latvia in Latvian