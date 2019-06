Rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki na temat ustawy antylichwiarskiej »

Przygotowane rozwiązania pozwolą skutecznie walczyć przede wszystkim z plagą lichwiarskich pożyczek. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, jest to problem, który dotyczy wielu Polaków, a ofiarami tego procederu są często osoby starsze, których trudna sytuacja materialna jest wykorzystywana przez nieuczciwe firmy pożyczkowe. Projekt ustawy antylichwiarskiej to usuwanie pułapek zakładanych na obywateli – zaznaczył szef rządu.

Dzięki zaproponowanym przepisom nie będzie można w dowolny sposób ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać także przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek. Chodzi o to, aby w praktyce nie dochodziło np. do odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajął się także systemem rekompensat dla firm z branż energochłonnych, zakładający dopłaty do tego przemysłu.

W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych uważamy, że bierność państwa byłaby grzechem zaniechania wobec polskich przedsiębiorców – zaznaczył premier. „Dlatego zaproponowaliśmy ok. 1,9 mld zł dopłaty do przemysłu energochłonnego” – wyjaśnił.

Jak przypomniał premier, Polska znajduje się w czołówce krajów, które tworzą miejsca pracy w przemyśle. Tworzymy perspektywy wzrostu miejsc pracy, zwłaszcza w miastach średniej wielkości – podkreślił Mateusz Morawiecki. Chcemy, by firmy z branż energochłonnych miały równe szanse konkurowania – dodał.

MIL OSI