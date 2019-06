Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī akreditē Bosnijas un Hercegovinas un Tanzānijas vēstniekus

2019. gada 18. jūnijā Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis darbam Latvijā akreditēja Bosnijas un Hercegovinas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku, kā arī Tanzānijas Apvienotās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku. Sarunas laikā ar Bosnijas un Hercegovinas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Emiru Poļo (H.E. Mr Emir Poljo) Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra abu valstu konstruktīvās divpusējās attiecības politiskajā līmenī, kuras Latvija ir ieinteresēta intensificēt, veicinot gan starpparlamentārās, gan ekonomiskās attiecības. Latvija atbalsta ES paplašināšanās politikas turpināšanu Rietumbalkānos un atzīst paplašināšanās stabilizējošo ietekmi šajā reģionā. Latvija ir iesaistīta četru Twinning projektu īstenošanā Bosnijā un Hercegovinā augstākās izglītības, labklājības politikas plānošanas, kā arī statistikas jomās. Esam atvērti turpināt dalīties ar savu ekspertīzi un eirointegrācijas pieredzi. Tikšanās laikā tika pārrunāti arī Bosnijas un Hercegovinas NATO integrācijas centieni un Latvijas atbalsts NATO Atvērto durvju politikai, kuras īstenošana stiprina drošību Eiropā. Tiekoties ar Tanzānijas Apvienotās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Dr. Villibrodu Pīteru Slā (H.E. Dr. Willibrod Peter Slaa), Valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda vēlmi abu valstu politiskā dialoga un ekonomiskās sadarbības aktivizēšanā. Latvija uzskata, ka ES un Āfrikas sadarbība jāveido, balstoties uz atbildīgas sadarbības principiem un ar aktīvu Āfrikas valstu līdzdalību. Ekonomiskā izaugsme ir iespējama ar efektīvu valsts pārvaldi un atbildīgām institūcijām, kuru darbība ir balstīta cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības, atklātības un citu labas pārvaldības principu ievērošanu, pilsoniskās līdzdalības veicināšanu un korupcijas apkarošanu. Tāpat jauniešu (arī sieviešu) izglītībai un nodarbinātībai ir jābūt ES un Āfrikas attiecību ilgtermiņa mērķim, īpašu uzmanību pievēršot profesionālajai izglītībai. Puses bija vienisprātis, ka visām valstīm jāsniedz ieguldījums klimata pārmaiņu ierobežošanā un jāstrādā kopā Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai.

Source: President of Latvia in Latvian