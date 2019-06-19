Алексей Миллер и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили перспективы газификации региона

Source: Gazprom in Russian

Релиз

19 июня 2019, 16:10

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества. Отдельное внимание уделено вопросам газификации. В 2003–2018 годах «Газпром» направил на эти цели 11,9 млрд руб. Построен 171 газопровод, в том числе газопровод в Камышинском районе в 2018 году. В результате на 1 января 2019 года уровень газификации региона составил 87,7% (в среднем по России — 68,6%).

Работа по дальнейшей газификации региона будет зависеть от динамики ликвидации Администрацией области отставания в подготовке потребителей к приему газа и улучшения платежной дисциплины.

На встрече достигнута договоренность об актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Волгоградской области и разработке программы газификации региона на пятилетний период.

Стороны также обсудили развитие рынка газомоторного топлива в регионе. «Газпром» последовательно расширяет газозаправочную сеть. В настоящее время она состоит из 11 объектов (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и площадки передвижных автогазозаправщиков). В этом году планируется ввести в эксплуатацию станцию в г. Михайловке, в дальнейшем — в г. Волгограде (четвертую по счету), г. Волжском, г. Котельниково и с. Торповка.

Справка

Между «Газпромом» и Волгоградской областью действуют Соглашение о сотрудничестве, договоры о газификации и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В рамках реализации программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион для ГОУ «Волгоградский лицей», культурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Волгограде. Компания также приняла участие в финансировании строительства универсального спортивного зала в г. Волжском.

При финансовой поддержке «Газпрома» в 2017 году в г. Волгограде создан исторический парк «Россия — моя история».

Управление информации ПАО «Газпром»

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