В Москве пройдет III Форум социальных инноваций регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Выставку инновационных социальных проектов и пленарное заседание откроют Председатель СФ В. Матвиенко и Мэр Москвы С. Собянин.

В Москве на ВДНХ сегодня начнет работу III Форум социальных инноваций регионов, направленный на развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни различных категорий населения.

Форум организован Советом Федерации и Правительством Москвы.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Мэр Москвы Сергей Собянин СобянинСергей СеменовичМэр Москвы откроют выставку инновационных социальных проектов и пленарное заседание «Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов».

В этот же день состоится подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между региональными органами государственной власти и инвесторами, а также презентация флагманских социальных проектов Москвы как территории инновационного развития социальной политики.

В мероприятиях примет участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области заместитель Мэра Москвы в Правительстве города по социальным вопросам развития Анастасия Ракова, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, общественные деятели, эксперты.

Во второй половине начнут работу дискуссионные площадки форума. Сенаторы выступят модераторами на некоторых из них, в частности, на экспертных сессиях «Новые подходы и возможности межведомственного и межсекторного взаимодействия в реализации социальной политики», «Государственно-частное партнёрство: инструмент развития социальной инфраструктуры в регионах», «Комплексное развитие сельских территорий: инновационные подходы».

Торжественная вечерняя церемония открытия Форума состоится в Московском концертном зале «Зарядье».

20–21 июня на площадках форума состоится более 10 дискуссий на темы здорового питания, медицины будущего, здорового образа жизни, активного долголетия, благотворительности, волонтерства.

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