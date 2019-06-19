«Газпром» и OMV расширяют научно-техническое сотрудничество

Source: Gazprom in Russian

Релиз

19 июня 2019, 10:00

В Вене (Австрия) состоялось заседание Совместного Координационного Комитета по научно-техническому сотрудничеству и партнерству ПАО «Газпром» и OMV AG под руководством заместителя Председателя Правления — начальника Департамента ПАО «Газпром» Олега Аксютина и заместителя Председателя Правления OMV AG Йохана Плайнингера.

На заседании были рассмотрены вопросы целостности газотранспортной системы, перспектив энергетических рынков, защиты окружающей среды, технологий бурения, разведки и добычи углеводородов.

В рамках заседания стороны подписали Дополнение к Программе научно-технического сотрудничества на 2016–2020 годы. Документ включает в Программу новое исследовательское направление — «Обеспечение безопасной эксплуатации нефтегазовых объектов посредством использования наилучших практик в области охраны труда».

Справка

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

1 апреля 2016 года «Газпром» и OMV подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве.

16 июня 2016 года «Газпром» и OMV подписали Программу научно-технического сотрудничества и партнерства на 2016–2020 годы. Исследовательские инициативы охватывают такие области, как эффективные технологии бурения, энергосбережения, защита окружающей среды, инновации и управление НИОКР.

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