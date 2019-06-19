«Газпром» и Uniper рассмотрели актуальные вопросы совместной деятельности

Source: Gazprom in Russian

Справка

Uniper SE — энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.

«Газпром» и Uniper взаимодействуют в сфере поставок и транспортировки газа, реализуют программы научно-технического и социально-культурного сотрудничества.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.

MIL OSI