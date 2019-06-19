Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#главное#Ле Бурже19.06.2019 12:56

Главкосмос и MXSpace подписали меморандум о сотрудничестве

18 июня 2019 года генеральный директор Главкосмоса (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов и генеральный директор мексиканской ассоциации Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A.C. Хосэ Умберто Торрэс Эспанья (Jose Humberto Torres España) в рамках 53 Международного авиакосмического салона Ле Бурже-2019 подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Документ направлен на развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики путем организации различных проектов.

В ходе переговоров российская сторона познакомила мексиканских коллег с возможностями отечественных средств выведения и платформами космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации научно-исследовательских проектов, а также по поставкам в Мексику различного рода комплектующих для космических аппаратов.

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Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A.C. — ассоциация, созданная для содействия развитию космической промышленности Мексики путем разработки и реализации проектов, включая проекты по производству спутников различного назначения, пусковым услугам, эксплуатации космических систем, получению и обработке спутниковых данных, подготовке персонала, в сотрудничестве с Мексиканским космическим агентством и Министерством связи.

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