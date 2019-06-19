Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное19.06.2019 20:40

Новый выпуск шоу «МКС на связи»

Гостем нового выпуска шоу Роскосмоса и ВКонтакте «МКС на связи» стал российский художник-каллиграфутурис Покрас Лампас, работы которого видны даже из космоса. Чтобы выйти на связь с Международной космической станцией Покрас рассказал о своих проектах, прошел несколько космических испытаний и даже создал новую картину прямо на съемочной площадке.

В картине художника зашифровано послание о том, что космос, наука, культура и человек едины. Её цифровая копия уже отправлена на станцию, а оригинал находится в Музее космонавтики.

Во время сеанса связи с бортом МКС звездный гость и ведущая шоу Зера Черешнева узнали, что у космонавта Олега Кононенко есть художественное образование, и он даже рисует во время своих космических командировок, какие фильмы смотрят на станции и хочется ли возвращаться на Землю после полугодового полета, а также задали вопросы от пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Покрас Лампас стал девятым гостем программы. Первый выпуск «МКС на связи» с Идой Галич был опубликован в День космонавтики. Также студию шоу посетили телеведущая Елена Летучая, актёр Сергей Борунов, шоумен Вадим Галыгин, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов, популяризатор науки Ян Топлес, певицы Ёлка и Полина Гагарина. Посмотреть выпуски можно в сообществе Роскосмоса ВКонтакте и на специальной странице сайта Госкорпорации.

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«МКС на связи» — первое шоу, где приглашенные звёзды получают уникальную возможность позвонить на Международную космическую станцию, пообщаться с космонавтами Роскосмоса и узнать все о жизни на орбите.

Съемки проходят в экспозиции московского Музея космонавтики.

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