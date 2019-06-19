Н. Журавлев: Изменения формата взаимодействия кредитора и заемщика в рамках закона о коллекторах недопустимы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор считает необходимым провести проверку исполнения закона о коллекторской деятельности.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области считает необходимым провести проверку исполнения закона о коллекторской деятельности.

Сенатор напомнил, что прошло три года с момента принятия закона о коллекторах, который был направлен не только на устранение с рынка недобросовестных игроков, но и на регламентацию повседневного порядка взаимодействия взыскателей с заемщиками.

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«Нормы закона прописаны достаточно точно, вплоть до допустимого количества контактов и даже количества часов в день. Это была сбалансированная, эффективная мера по защите прав потребителей финансовых услуг, инициатором которой выступила Председатель Совета Федерации», — сказал сенатор.

В последнее время к законодателям поступает информация, что некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона

По его словам, в последнее время к законодателям поступает информация, что некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона и заранее, еще на этапе выдачи кредита, получают письменное согласие заемщика на изменение формата взаимодействия в пользу взыскателя, например, на увеличение частоты контактов.

«Это недопустимая практика, противоречащая принципам, заложенным в законодательстве. Комитет СФ планирует обратиться к Центральному банку и Федеральной службе судебных приставов с просьбой провести соответствующие проверки и исключить возможность подобных злоупотреблений», — сказал Николай Журавлев.

«Если мер реагирования регуляторов будет недостаточно, можно рассмотреть вопрос об ужесточении закона или повышении ответственности за его нарушение», — подчеркнул сенатор.

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