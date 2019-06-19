Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 июня 2019, 16:30

21 июля любителей бега ждет уникальное спортивное событие — «Арктический марафон — 2019». Марафон пройдет за Северным полярным кругом в Воркуте.

Состоятся забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а также детский забег на 600 метров.

Трасса проложена с учетом географического расположения местных достопримечательностей. По маршруту следования расположены объекты, представляющие природную, культурную и историческую ценность.

Стартовая часть основных маршрутов пройдет мимо памятника «Воркута — 67 параллель» — символа заполярного города. Далее участники пересекут город по центральной улице. Часть трассы марафонской дистанции пройдет в окружении бескрайней тундры, откуда открывается вид на Приполярный Урал.

Все взрослые участники получат стартовый пакет (стартовый номер, футболка с длинным рукавом, дождевик, рюкзак, защитные очки, репеллент) и на финише будут обеспечены горячим питанием.

Ритм событию зададут лучшие диджеи республики Коми — участники фестиваля «Энергия Севера». Участников и гостей ждут разминки от «звездных» гостей, интерактивно-познавательная программа от ведущих, детская площадка.

Местом особой энергетики обещает стать этноплощадка «Достояние севера», где можно будет познакомиться с культурой и бытом народов Крайнего Севера, а также приобрести товары местного производства и сделать на память уникальные фотографии с северными оленями.

Организатором и инициатором мероприятия выступает ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» в сотрудничестве с администрацией МО ГО «Воркута» и специалистами спортивной организации Russia Running.

Дополнительная информация о мероприятии, а также условия регистрации размещены на сайте RussiaRunning: www.russiarunning.com/event/Vorkuta2019.

Регистрация открыта, количество слотов ограничено.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2018 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 190,54 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 174 газораспределительные станции.

Компанией внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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