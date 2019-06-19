Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное19.06.2019 13:00

Очередная партия РД-180 готовится к отправке

Успешно завершила работу приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком очередной партии двигателей РД-180, изготовленных НПО Энергомаш. В июне 2019 года представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя.

В течение двух недель представители вышеперечисленных компаний проводили внешний осмотр двигателей, ЗИП, инспекцию сопроводительной документации. Данная приемка является первой в 2019 году, сейчас их готовят к отправке.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Он предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

MIL OSI