Source: Russia – Council of the Federation

В рамках III Форума социальных инноваций регионов обсудили перспективы развития государственно-частного партнёрства в социальной сфере.

В рамках III Форума социальных инноваций регионов состоялась экспертная дискуссия «Государственно-частное партнёрство: инструмент развития социальной инфраструктуры в регионах».

Модератором дискуссии вы ступил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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Сомодератор экспертной сессии — председатель Правления Автономной некоммерческой организации «Национальный Центр развития государственно-частного партнёрства» Павел Селезнев.

«Участие частного капитала в решениях социальных задач стало объективной реальностью сегодняшнего дня и важным инструментом, обеспечивающим такое участие», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Сенатор напомнил, что на втором Форуме социальных инноваций регионов в 2017 г. Комитет СФ провел дискуссионную площадку о роли бизнеса в социальном развитии регионов. Вопросы государственно-частного партнёрства вызвали широкую дискуссию, что показало их актуальность. Поэтому в этом году было решено более подробно и предметно обсудить перспективы развития ГЧП в социальной сфере.

Законодатель подчеркнул, что многие предложения второго Форума были реализованы. Так, участники дискуссии обращали внимание на необходимость заключения контрактов с поставщиками социальных услуг на срок, превышающий финансовый год. Это предложение отражено и в законопроекте «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», внесенном Правительством в Государственную Думу. Работа над этим, а также сопутствующими проектами, продолжается.

По словам Олега Мельниченко, регионы отмечали потребность в дальнейшем совершенствовании законодательства о ГЧП. Многие предложения нашли свое воплощение: расширен перечень случаев участия государственных медицинских учреждений на стороне концедента, к объектам соглашений о ГЧП отнесены базы данных и иные объекты в сфере информационных технологий. «Также мы настаивали на законодательном закреплении понятия «социальное предпринимательство» и установлении мер поддержки для социального бизнеса. В марте 2019 года соответствующий законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении», подчеркнул сенатор.

Интенсивное развитие законодательства и практики ГЧП свидетельствует о востребованности данной формы партнерства бизнеса и власти

Глава Комитета СФ уверен, что интенсивное развитие законодательства и практики ГЧП свидетельствует о востребованности данной формы партнерства бизнеса и власти. За последние два года каталог реализуемых ГЧП-проектов значительно расширился. Наиболее тесно с бизнесом сотрудничает российская система здравоохранения.

Однако, считает Олег Мельниченко, потенциал бизнеса в социальной сфере используется не в полной мере. По данным Агентства стратегических инициатив, на проекты в социальной сфере приходится около 12,5 проц. всех проектов ГЧП. При этом объем присутствия частных компаний в сфере оказания социальных услуг в России существенно меньше, чем в зарубежных странах. Его доля составляет всего лишь 5–7 проц., тогда как в Европе — от 45 до 60 проц. «Это свидетельствует о востребованности инструментария ГЧП, но, вместе с тем, о необходимости его дальнейшего совершенствования», — сказал парламентарий. В частности, он указал, что начало реализации национальных проектов выявило отсутствие прозрачных механизмов софинансирования региональных проектов ГЧП из федерального бюджета. В связи с чем сенатор предложил рассмотреть возможность целевого субсидирования таких проектов, что позволит регионам реализовывать более масштабные инициативы.

Учитывая ограниченность государственных и муниципальных ресурсов, сенатор полагает необходимым ускорить разработку и принятие изменений в законодательство, направленных на развитие новых форм ГЧП, например, инфраструктурной ипотеки. Этот механизм позволит государству приобрести построенные инвесторами объекты за счет частных кредитов. А погашаться они будут частями в процессе эксплуатации объекта из бюджетов разных уровней или средств монополий.

Олег Мельниченко подчеркнул, что далеко не все регионы и муниципалитеты активно используют потенциал ГЧП. Часто в качестве препятствия указывается сложность структурирования проектов ГЧП. Сенатор предложил ввести законодательное регулирование порядка взаимодействия сторон на предпроектной стадии, то есть на стадии, предшествующей принятию решения о реализации проекта ГЧП.

По итогам дискуссии ее участники приняли рекомендации и предложения в Итоговый документ третьего Форума социальных инноваций регионов.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра просвещения РФ Марина Ракова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, представители Министерства здравоохранения РФ, профессионального и экспертного сообщества.

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