Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ.

Состоялось заседание Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ. Мероприятие провел председатель Комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области .

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В ходе заседания, прошедшего на площадке Вольного экономического общества, обсуждалась тема «Инновационное развитие АПК: совершенствование правовых и организационно-экономических механизмов».

Сергей Митин отметил, что агропромышленный сектор продолжает оставаться одним из локомотивов российской экономики. «За период 2012–2017 годов российское сельскохозяйственное производство увеличилось почти на 15 процентов, что в три раза выше уровня прироста ВВП страны», — сказал сенатор.

Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Сергей Митин

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Сергей Лисовский

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Алексей Майоров

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

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По его словам, в 2018 г. наблюдалось некоторое снижение производства сельхозпродукции, вызванное комплексом неблагоприятных природных условий, такими как засуха, град, наводнения. Индекс сельскохозяйственного производства составил 99,4 проц. к аналогичному показателю предыдущего года.

Агропромышленный сектор продолжает оставаться одним из локомотивов российской экономики

«Несмотря на отмеченные успехи, Россия продолжает отставать от мировых лидеров как по объемам производства ряда категорий сельскохозяйственной продукции, так и по показателям эффективности, глубины переработки», — сказал Сергей Митин.

Он сообщил, что продолжает остро стоять вопрос обеспеченности страны собственными семенами. Так, в минувшем году доля импортных семян сахарной свеклы составила 96,5 проц., овощей – 72,6 проц,, картофеля – 54,6 проц.

Также, по его словам, прослеживается устойчивая импортозависимость от генетического материала крупного и мелкого рогатого скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений, оборудования для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

«С учетом утвержденных «майским» Указом Президента России целевых показателей развития сельского хозяйства, переводу российского агропромышленного комплекса на инновационную основу уделяется приоритетное внимание. Созданы основы законодательного и нормативного правового развития этого сектора экономики», — отметил Сергей Митин.

В частности, утверждена «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. В прошлом году разработаны и утверждены две подпрограммы (по семенам картофеля и сахарной свеклы). В план-графике профильных министерств на 2019 г. намечены к подготовке еще 12 подпрограмм, сообщил сенатор.

«В резолюциях профильного Комитета Совета Федерации не раз отмечалась важность наличия в подпрограммах четко определенных индикаторов их выполнения, конкретных сроков и этапов их реализации», — подчеркнул Сергей Митин.

В ходе заседания также выступили президент Вольного экономического общества (ВЭО) России Сергей Бодрунов, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков, вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев, заместитель директора Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Геннадий Полунин и др.

В мероприятии приняли участие сенаторы, представители профильных федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества.

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