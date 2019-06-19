Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#главное#космодромы#орбитальные группировки19.06.2019 12:43
«Протон-М» сфотографировали из космоса
Космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В» осуществили съемку космодрома Байконур. В настоящее время на стартовом комплексе площадки 81 идет интенсивная подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и обсерваторией «Спектр-РГ».
Старт запланирован 21 июня в 15:17 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте Роскосмоса с 14:00 мск.
На орбиту будет выведен научный космический аппарат «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — рентгеновская обсерватория. Её миссия — создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик.
Фотография космического аппарата «Канопус-В», 18 июня 2019 года
Фотография космического аппарата «Ресурс-П», 18 июня 2019 года