Совещание по подготовке программы «Прямая линия»

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства несколько дней перед «Прямой линией» традиционно посвящает работе с массивом информационных материалов, видеообращений, письменных вопросов граждан.

К настоящему моменту зарегистрировано более 1 миллиона обращений к Президенту России. В 2019 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится в 17-й раз.

Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В ходе программы Владимир Путин ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос главе государства можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Подробнее – на сайте программы.

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