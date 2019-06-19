Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

19–20 июня 2019

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60, ауд. 152

В СПбГУ пройдет международная научная конференция «Трансатлантические связи в американской и европейской литературе».

Конференция направлена на объединение усилий специалистов в области англоязычных и европейских литератур для обмена знаниями о динамических процессах и культурных трансферах в таком обширном географическом ареале, как Северная Атлантика (в треугольнике Лондон — Нью-Йорк — Париж).

Программный комитет

Андрей Аствацатуров (СПбГУ) — председатель

Татьяна Венедиктова (МГУ)

Денис Иоффе (Университет Гента, Бельгия)

Евгений Павлов (Университет Окленда, Новая Зеландия)

Ольга Панова (МГУ)

Ольга Соколова (Институт языкознания РАН, Москва)

Владимир Фещенко (Институт языкознания РАН, Москва)

Программа

19 июня

11:00 Открытие конференции

11:15–13:15 Утреннее пленарное заседание. Ведущие: Андрей Аствацатуров и Ольга Соколова

Татьяна Венедиктова (МГУ, Москва) «Английские холостяки и новоанглийские девицы: опыт культурной антропологии от Германа Мелвилла»

Владимир Фещенко (Институт языкознания РАН, Москва) «Трансатлантические рейсы англоязычного авангарда: проблема языка»

Ян Пробштейн (Туро колледж, США) «Т. С. Элиот: открытие Старого Света»

Евгений Павлов (Университет Кентербери, Новая Зеландия) «Герберт Уэллс и раннесоветские машины времени»

13:15–14:00 Перерыв на обед

14:00–15:40 Дневное заседание. Ведущие: Татьяна Венедиктова и Евгений Павлов

Дмитрий Панченко (СПбГУ) «Тургенев, Токвиль и исторические пророчества человека в серых очках»

Ольга Половинкина (РГГУ, Москва) «Апроприация классической китайской поэзии в трансатлантическом модернистском дискурсе»

Ольга Панова (МГУ, Москва) «”Красное и черное”: Клод Маккей в Советском Союзе (1922)»

Любовь Бугаева (СПбГУ) «Go West, New Man: Горький и Уэллс в Новом Свете»

Андрей Рослый (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) «А. Э. Хаусман и Т. Кибиров: опыт интертекстуального прочтения “На полях A Shropshire Lad”»

14:10–15:00 Обед

16:00–17:20 Дневное заседание. Ведущие: Ольга Панова и Андрей Аствацатуров

Ольга Анцыферова (СанктПетербургский гуманитарный университет профсоюзов) «Шпенглерианство в американском культурном сознании»

Александра Баженова-Сорокина (НИУ ВШЭ, Москва) «Карнавал и балаган в романе У. Фолкнера “Света в августе”»

Зульфия Зиннатуллина (Казанский федеральный университет) «Фигура американки в пьесе Ноэля Кауарда “Легкое поведение” и в ее кинематографических интерпретациях»

Наталья Харитонова (НИУ ВШЭ; Институт мировой литературы РАН, Москва) «Поэты в Нью-Йорке: Гарсиа Лорка и Альберти»

17:20–17:40 Кофе-брейк

17:00–19:00 Вечернее заседание. Ведущий: Владимир Фещенко и Денис Иоффе

Андрей Ромахин (СПбГУ; ЕУСПб) «При чем здесь Дюшан? (Еще раз к проблеме названия, авторства, первенства и рецепции знаменитого “Фонтана”)»

Анна Швец (МГУ, Москва) «История одной невстречи: институционально-медийные аспекты визуальной поэзии, или трансатлантические параллели между творчеством Мариуса де Зайаса и Василия Каменского»

Ольга Соколова (Институт языкознания РАН, Москва) «”Атлантический” язык “вертикальной” поэзии Юджина Джоласа»

Михаил Ошуков (Университет Турку, Финляндия) «Эзра Паунд и традиция театра Но»

20 июня

11:00–12:40 Утреннее заседание. Ведущие: Денис Иоффе и Владимир Фещенко

Андрей Аствацатуров (СПбГУ) «К проблеме рецепции Ницше в США: случай Генри Миллера»

Дмитрий Хаустов (независимый исследователь, Москва) «Чума на экспорт: трансатлантический трансфер идей как образец высокой пародии»

Ирина Лагутина (НИУ ВШЭ, Москва) «Американская демократия vs европейский гуманизм: Томас Манн в США в 1938–1952 годы»

Антон Калашников (СПбГУ) «Американская цивилизация и европейский культурный герой в рассказе Дж. Гарднера “Джон Нэппер плывет по Вселенной”»

12:40–13:00 Кофе-брейк

13:00–14:40 Дневное заседание. Ведущие: Владимир Фещенко и Андрей Аствацатуров

Елена Пенская (НИУ ВШЭ, Москва) «Журнал Encounter. Театр теней или теневой медиа-театр»

Денис Иоффе (Амстердамский университет, Нидерладны; Гентский университет, Бельгия) «Радикальная абстракция и библейский контекст. От Казимира Малевича и Эль Лисицкого к Роберту Мазервеллу»

Лариса Муравьева (СПбГУ) «Трансатлантические диалоги Алена Роб-Грийе»

Павел Заруцкий (СПбГУ) «Трансатлантические траектории греческого сюрреализма: случаи Н. Каласа и Н. Валаоритиса»

Виктория Верзунова (СПбГУ) «Финляндия, Великобритания, США: Ансельм Холло как инициатор трансатлантического литературного диалога»

14:40–15:30 Обед

15:30–16:50 Дневное заседание. Ведущие: Андрей Аствацатуров и Ольга Анцыферова

Ольга Джумайло (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) «Эссеистика Мартина Эмиса об Америке»

Денис Адлерберг (Институт мировой литературы РАН, Москва) «Европейские эпизоды в романе Ханьи Янагихары “Маленькая жизнь”: поэтика, эстетика, роль»

Ксения Вихрова (СПбГУ) «Реструктуризация телесности в произведениях К.Баркера как писателя-трансатлантика»

Дмитрий Токарев (СПбГУ) «Foreign body: трансатлантическая челюстно-лицевая поэтика в повести Василия Яновского “Челюсть эмигранта” (1957)»

16:50–17:00 Кофе-брейк

17:00–18:20 Вечернее заседание. Ведущий: Евгений Павлов и Ольга Соколова

Юлия Валиева (СПбГУ) «Т. С. Элиот — И. Бродский — М. Еремин»

Ольга Карасик (Казанский федеральный университет) «Филип Рот, Франц Кафка, Николай Гоголь: сюжеты о метаморфозах»

Михаил Аршинов (СПбГУ) «Религиозно-философские идеи К. Барта и П. Тиллиха в раннем творчестве Джона Апдайка»

Ольга Несмелова (Казанский федеральный университет) «Война, фашизм, Холокост: взгляд из XXI века»

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