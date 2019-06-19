Ю. Воробьев: В Совете Федерации придерживаются линии на укрепление сотрудничества со швейцарскими коллегами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с членом Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации.

Встреча группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Кантонов Федерального Собрания Швейцарской конфедерации

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Встреча группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Кантонов Федерального Собрания Швейцарской конфедерации

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Юрий Воробьев

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Встреча группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Кантонов Федерального Собрания Швейцарской конфедерации

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Встреча группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Кантонов Федерального Собрания Швейцарской конфедерации

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел встречу c сопредседателем группы дружбы «Швейцария-Россия» Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации – членом Совета кантонов Федерального Собрания Филиппо Ломбарди. В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

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Юрий Воробьев подтвердил готовность к системной работе по всему комплексу вопросов российско-швейцарского взаимодействия. При этом сенатор отметил, что в Совете Федерации придерживаются линии на укрепление дружбы и сотрудничества со швейцарскими коллегами.

Стороны обсудили план работы по линии «групп дружбы» на 2019–2020 годы. В частности, как отметил Юрий Воробьев, одним из актуальных вопросов является подготовка к празднованию в сентябре текущего года 220-летия Швейцарского похода А.В. Суворова и организация «Суворовских дней» в Швейцарии.

Предметно обсужден вопрос о содержании монумента в честь павших воинов армии Александра Суворова.

Особое внимание уделено планам межрегионального сотрудничества в аспекте заключения соглашений между субъектами Российской Федерации и кантонами Швейцарской Конфедерации.

Также затронута тематика российско-швейцарского взаимодействия в рамках европейских межпарламентских организаций.

Филиппо Ломбарди высказал заинтересованность в сохранении динамики межпарламентского сотрудничества в условиях непростой политической ситуации. Он подтвердил готовность к активизации межпарламентских связей РФ и Швейцарии, в том числе в решении сложных вопросов международной политики. Швейцарский сенатор выразил намерение посетить российские регионы, в частности, Республику Татарстан.

Филиппо Ломбарди подчеркнул, что парламентарии должны контактировать, поддерживать диалог, помогать налаживать связи между странами.

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