French News: Alexey Miller et Andrei Bocharov, gouverneur de la région de Volgograd, ont discuté des perspectives de la gazéification régionale

Une réunion de travail d’Alexey Miller, président du conseil d’administration de PJSC Gazprom, et d’Andrey Bocharov, gouverneur de la région de Volgograd, s’est tenue aujourd’hui à Saint-Pétersbourg. Une attention particulière est accordée aux problèmes de gazéification. En 2003-2018, Gazprom a alloué 11,9 milliards de roubles à cette fin. 171 gazoducs ont été construits, dont un dans le district de Kamyshinsky en 2018. En conséquence, au 1 er janvier 2019, le niveau de gazéification de la région était de 87,7% (en moyenne en Russie – 68,6%).

Les travaux sur la gazéification de la région dépendront de la dynamique de réduction du retard pris par l’administration régionale pour préparer les consommateurs à recevoir du gaz et pour améliorer la discipline en matière de paiement. marché des carburants dans la région. Gazprom étend constamment son réseau de remplissage de gaz. Il comprend actuellement 11 installations (stations de remplissage de gaz pour automobiles et stations de remplissage de gaz mobiles). Cette année, il est prévu de mettre en service une station dans la ville de Mikhailovka, puis dans la ville de Volgograd (la quatrième de suite), dans les villes de Volzhsky, Kotelnikovo et S. Torpovka.

Référence Entre Gazprom et la région de Volgograd, des accords de coopération, de gazéification et d’élargissement de l’utilisation du gaz naturel en tant que carburant ont été aménagés dans le cadre du programme Gazprom to Children, un terrain de football avec un complexe récréatif et un stade pour l’établissement d’enseignement supérieur du lycée de Volgograd, complexe culturel et sportif avec piscine à Volgograd. La société a également participé au financement de la construction d’une salle de sport universelle dans la ville de Volzhsky: avec le soutien financier de Gazprom en 2017, le parc historique «La Russie est mon histoire» a été créé à Volgograd.

