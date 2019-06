French News: Appartements approuvés de janvier à avril 2019: -1,3% par rapport à la même période de l’année dernière

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Augmentation du nombre de permis de construire exclusivement dans les maisons unifamiliales

Communiqué de presse n ° 232 du 19 juin 2019

WIESBADEN – De janvier à avril 2019, la construction de 105 800 appartements a été approuvée en Allemagne. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), ce chiffre était inférieur de 1,3% Les permis de construire qu’à la même période l’an dernier. Les permis s’appliquaient aux nouveaux bâtiments ainsi qu’aux travaux de construction des bâtiments existants.

De janvier à avril 2019, environ 92 000 logements ont été approuvés dans des bâtiments résidentiels nouvellement construits. Cela représentait 1,4% ou 1 300 appartements de moins qu’à la même période l’an dernier. Seul le nombre de permis de construire pour les maisons unifamiliales a augmenté (+2,2%). En revanche, le nombre de permis de construction de maisons à deux familles a diminué de 5,2%, tandis que le nombre de maisons multifamiliales approuvées a diminué de 0,5%.

Pour les nouveaux bâtiments non résidentiels, approuvés de janvier à avril 2019, la superficie en construction a diminué de 7,8 millions de mètres cubes pour atteindre -10,9% en mètres cubes par rapport à la même période de l’année précédente.

Données détaillées et longue série chronologique à la Permis de bâtir (31111) peuvent être récupérés à partir des tables de la base de données GENESIS-Online.

Permis de construire des appartements selon les types de bâtiments

bâtiment

Appartements approuvés

Janvier – avril

Changement par rapport à même période l’an dernier

2019

2018

tout à fait

en%

Bâtiments résidentiels et non résidentiels (tous travaux de construction)

105 811

107 256

-1 445

-1,3

Sans dortoirs

102 565

101 809

756

0,7

Bâtiment nouvellement construit

93 786

94 902

-1 116

-1,2

dans lesquels:

immeuble d’habitation

91 954

93 219

-1 265

-1,4

avec 1 appartement

29 013

28 388

625

2.2

avec 2 appartements

6 546

6 902

-356

-5,2

avec 3 appartements ou plus

53 388

53 664

-276

-0,5

dortoirs

3 007

4 265

-1 258

-29,5

y compris:

condos

23 682

25 056

-1 374

-5,5

bâtiments non résidentiels

1 832

1 683

149

8.9

Mesures de construction sur des bâtiments existants

12 025

12 354

-329

-2,7

y compris:

dortoirs

239

1 182

-943

-79,8

Espace modifié dans les nouveaux bâtiments approuvés de bâtiments non résidentiels, par type de bâtiment et par constructeur

bâtiment

Pièce construite (volume 1 000 m3)

Janvier – avril

Changement par rapport à même période l’an dernier

2019

2018

tout à fait

en%

bâtiments non résidentiels

63 955

71 739

-7 784

-10,9

dans lesquels:

les bâtiments des institutions

1 638

2 087

-449

-21,5

Bâtiment administratif et de bureau

5 578

7 396

-1 818

-24,6

Bâtiments de ferme

7 850

9 649

-1 799

-18,6

Bâtiments d’exploitation non agricoles

43 924

47 299

-3 375

-7,1

y compris:

Usine et atelier de construction

12 245

13 519

-1 274

-9,4

bâtiment commercial

4 805

5 116

-311

-6,1

bâtiment d’entrepôt

21 683

22 177

-494

-2,2

Hôtels et restaurants

1 677

1 629

48

2.9

Autres bâtiments non résidentiels

4 965

5 309

-344

-6,5

Constructeurs publics

6 099

7 043

-944

-13,4

Constructeurs non publics

57 857

64 695

-6,838

-10,6

