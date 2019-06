French News: BMW International Open 2019: héros et vedettes du sport au Pro-Am.

Source: BMW GroupMartin Kaymer s’en va avec un FC-Bayern-Star Niklas Süle, Olympique de Hockey sur glace Héros de Christian Ehrhoff et le DTM Champion 2012, Bruno Spengler, sur le Tour.Handball-Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, le triple de la Luge, champion Olympique de Felix Loch et de la scène de Crime, la Star de Jan Josef Choses à jouer avec Rafa Cabrera Bello.Jean-Lochner, Stefan Kretzschmar, Werner Schuster et Fritz Fischer battre à partir de.BMW Kids Day: 150 Enfants et Adolescents de découvrir le Golf de près et de recevoir Kaymer-Flight le 18. En vert.De munich. Grand Étoilé au GC München Eichenried: Un Jour avant le premier Tour du BMW International Open, nombreux ont des Joueurs de classe mondiale déjà, Mercredi, lors d’un Tournoi Pro-Am en Action et ont des célébrités les Amateurs de Sport et de Divertissement pour mieux comprendre le Golf au plus haut Niveau. Une Gourmandise pour les Amateurs de sport a, en particulier, le Groupe Kaymer, Süle, Ehrhoff et Spengler, le 18. Le vert de la BMW Kids Day invités, d’Enfants et de Jeunes enthousiastes.Soleil radieux, une bonne ambiance et de nombreux grands Champions de différentes Disciplines: le Pro-Am Turner a le BMW International Open en 2019, aujourd’hui, dans la GC München Eichenried avant le Mercredi, devant un public record de 6 000 Spectateurs, un Départ en fanfare, vu le grand Envie de Turnierrunden au cours des quatre prochains Jours, a fait.Pour les 150 Enfants et Adolescents, les organisateurs du tournoi BMW et de la bavière Golfverband pour BMW Kids Day avait invité, c’était une Expérience unique, les Coulisses d’une Profiturnieres à la regarder. Pour finir, ont reçu les Élèves de l’Flight pour Martin Kaymer directement sur 18. En vert, les Stars de vivre et ont été autorisés à poser des Questions.Des voix pour le Tournoi Pro-Am du BMW International Open . Niklas Süle (et joueur de Football, Double Vainqueur du Bayern Munich):”C’était une Expérience formidable de participer. Je suis extra de mon retour de Vacances venu pour le plaisir. C’était très agréable, avec Martin et les deux autres Mecs. Martin a intéressé, ce que nous avons au Bayern, et je lui ai également posé beaucoup de Questions, parce que je suis un grand Fan de Golf, le suis.“Christian Ehrhoff (Olympique d’Argent de Hockey sur glace, NHL-Star):”C’était une voyez détendue et cool Tour, le total beaucoup de Plaisir. Nous nous sommes bien compris et je pense aussi bien gescort. L’An dernier, nous avons pris la Deuxième place, voyons voir si il s’étend aujourd’hui. Martin est un lecteur complet, sur une longue série de toute façon pas faire d’Erreurs. La Constance, il m’impressionne vraiment.“Bruno Spengler (BMW Pilote d’usine

