Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal de la ville de Kudymkar, dans le territoire de Perm, a engagé une procédure pénale contre un résident local, qui a été reconnu coupable de trois crimes en vertu de la troisième partie de l’art. 260 du Code pénal de la Fédération de Russie (abattage illégal de plantations forestières à grande échelle) et partie 3. 191.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (acquisition, stockage, transport, transformation dans le but de vendre ou de vendre délibérément du bois récolté illégalement, commis à grande échelle) .Le tribunal a constaté que l’agresseur avait exploité trois bois de façon illégale pendant la période de l’hiver 2018 plantations forestières, à grande échelle. Par la suite, du bois récolté illégalement leur a été vendu, le montant des dommages s’élevant à plus de 3,9 millions de roubles.Le tribunal, tenant compte de la situation du parquet, a condamné l’homme à trois ans et deux mois d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. La poursuite civile a été engagée contre l’appartement arrêté d’une personne reconnue coupable dont la valeur marchande est de 3,6 millions de roubles. Le verdict du tribunal n’est pas entré en vigueur. le service unique du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” sur: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI