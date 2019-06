French News: DBB nomme un responsable de la conformité

Source: DOSB Lors du 54ème Bundestag de l’Association allemande de basketball à Essen, les délégués ont appelé à un responsable de la conformité réglementaire, qui élabore actuellement un code de conformité qui régit également les responsabilités, les compétences et les procédures. Le statut de responsable de la protection des données (interne ou externe) figurait également dans les statuts.Le président de la BB, Ingo Weiss, a ouvert le Bundestag à plus de 100 délégués et invités après une vidéo unanime et a tout particulièrement accueilli les invités d’honneur, Stephan Mayer, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Intérieur. Andrea Milz, secrétaire d’État aux sports et au bénévolat à la chancellerie d’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, Walter Schneeloch, président de l’Association sportive régionale de Rhénanie du Nord-Westphalie, Uschi Schmitz, vice-président des sports de compétition de la Confédération allemande des sports olympiques, Kamil Novak, directeur exécutif de FIBA ​​Europe, Rudolf Jelinek 1; Le maire de la ville d’Essen et Uwe Plonka, président de l’Association ouest-allemande de basketball, ont déclaré dans son discours de bienvenue que sa relation avec le basketball était “étroite”. Il a remercié les délégués au nom de tous ceux qui travaillent dans le basketball pour le grand engagement de plus de 2 000 clubs ou départements. Mayer a souligné la grande importance de faire du bénévolat pour le pays et a qualifié le sport de plus grand mouvement civique en Allemagne. Dans le sport doit et sera investi davantage, il existe actuellement un budget sportif record avec une croissance de 70 millions. Les athlètes sont toujours au premier plan. L’un est dans la meilleure réforme sportive sur une très bonne voie. 2008 était la dernière fois qu’une équipe nationale masculine allemande participait aux Jeux olympiques. Mayer a félicité Dirk Nowitzki et a souhaité aux hommes de la DBB une nouvelle participation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Plus le nombre d’équipes présentes est important, plus le sentiment d’équipe payera. Enfin, il a croisé les doigts pour l’attribution de l’EuroBasket 2021 et espérait une éventuelle candidature olympique allemande. Uschi Schmitz a assuré aux délégués et aux invités que le DOSB était toujours très occupé par le sujet des Jeux olympiques. À l’heure actuelle, on analyse tout et on connaît bien sûr l’initiative de la Rhénanie du Nord-Westphalie. En tant que membre d’une équipe, elle aimerait beaucoup être invitée à la DBB. “Pour eux, le monde semble aller bien”, a déclaré Schmitz. Elle a félicité le DBB pour l’équilibre entre les parties et la confiance mutuelle. Avec le BMI, on travaille constamment en tant que DOSB sur la promotion du sport et on exige actuellement une grande partie des fédérations (PoTAS), mais au final, les fédérations s’en tirent bien. 3 × 3, la plus jeune fille de basketball, est sur la bonne voie et elle se réjouit du tournoi féminin allemand aux Jeux européens de Minsk. “3 × 3 est venu pour rester”, ainsi sa déclaration. Généralement, elle souhaitait autant d’équipes allemandes aux Jeux olympiques, l’ambiance en était alors une autre. Kamil Novak a précisé le point de vue de la FIBA ​​sur la DBB, mais s’est d’abord montré enthousiaste face au “grand soutien de la politique du basketball en Allemagne”. Avec la FIBA, on connaît l’efficacité du DBB et, bien sûr, les derniers succès enregistrés. Nous sommes très heureux d’un total de sept candidats à l’EuroBasket 2021 et, bien entendu, de l’Allemagne parmi les candidats. La candidature allemande est “forte et professionnelle” et bénéficie d’un fort soutien politique. La FIBA ​​avait examiné l’EuroBasket 2015 et savait maintenant que les investissements des organisateurs porteraient leurs fruits de plusieurs manières. Le président de DBB, Ingo Weiss, a présenté une courte vidéo sur “un monde coloré dans le DBB”, s’est félicité de la croissance du DBB et a abordé le thème de “l’engagement” dans de nombreux domaines. Le président a mentionné les équipes nationales de la DBB ainsi que l’atelier de basketball féminin récemment organisé avec d’importantes impulsions. Le 3 × 3 offre au basketball allemand de nombreuses opportunités, en particulier dans les grandes villes. Le rapport a été complété par un mini-basketball et un basketball à l’école, après quoi la délégation a été relevée à l’unanimité de la présidence de la Fédération allemande de basket-ball. À la fin du 54ème Bundestag de l’Association allemande de basketball à Essen, le président de DBB, Ingo Weiss, s’est de nouveau tourné vers le plénum. Il a honoré les invités d’honneur de leurs salutations et a parlé des défis à venir pour le basketball allemand. La vidéo d’application pour l’EuroBasket 2021 a ensuite été bien accueillie (source: DBB)

MIL OSI