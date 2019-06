French News: Fonds: Obligations – avant les fonds d’actions

Source: Boerse Frankfurt19. Juin 2019. (FRANCFORT) Bourse de Francfort. En raison de nombreuses incertitudes géopolitiques, les investisseurs ont eu de plus en plus recours aux fonds obligataires au cours des quatre dernières semaines. “Ils se sont très bien déroulés cette année”, note Jan Duisberg de ICF Bank. Pour les fonds en actions, Anja Deisenroth-Boström de la Baader Bank enregistre des ventes faibles et uniquement des commandes individuelles plus importantes. “La technologie du marché est à l’origine du comportement d’achat et de vente.” Les marchés boursiers sont de bonne humeur, mais les rougeurs au cours des dernières semaines étaient élevées: fin mai, l’indice DAX s’élevait à 11 727, il y a actuellement 12 335 points , Hier, Mario Draghi a fait monter les prix en annonçant de nouvelles mesures de politique monétaire. “C’était une vraie surprise”, commente Duisberg. La réunion d’aujourd’hui de la Réserve fédérale américaine donne des indications en ce qui concerne les baisses de taux d’intérêt, comme le Templeton Global Total Return (WKN A0HGTM) et le Templeton Global Bond (WKN 971663), tels que les investissements défensifs dans le secteur des fonds obligataires. Templeton Global Total Return s’est engagé à maximiser son revenu courant en investissant dans des obligations d’État et d’entreprises à taux fixe et à taux variable du monde entier, ainsi que dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs et des instruments financiers à terme. Depuis le début de l’année, les performances ont été de 5,25%, contre 5,8% au cours des cinq dernières années.

Les fonds mixtes sont également populaires, selon Deisenroth-Boström, par exemple, le Fonds mondial Arero (WKN DWS0R4). Duisberg annonce un grand nombre d’achats pour le Siemens Balanced (WKN A1KEXM) et le DWS Concept Kaldemorgen (WKN DWSK01). Le fonds de Klaus Kaldemorgen investit dans des actions, des obligations, des certificats et des titres adossés à des actifs, et utilise également des produits dérivés. La performance depuis le début de l’année est de 5,9%, mais à l’horizon de cinq ans, elle n’était que de 3,3% en moyenne.

Deisenroth-Boström “en attente de la guerre commerciale” Selon Deisenroth-Boström, des fonds d’actions tels que Fondak (WKN 847101), Threadneedle European Select (WKN A2N4WU) et Baloise Fund Invest BFI Equity (WKN A0F5MH) figurent en bonne position. pendant l’achat du fonds fiduciaire Baring German Growth (WKN 940132). Pour les actions internationales, les investisseurs sont séparés, par exemple, du Credit Suisse Global Security Equity (WKN A1T79B), de Siemens Global Growth (WKN 977265) et de Carmignac Investissement (WKN A0DP5W), tandis que les actions Dirk Mueller Premium (WKN A111ZF) sont accédées.

Les fonds contenant des actions asiatiques sont nettement moins utilisés que les mois précédents. “A cause de la guerre commerciale qui attend”, déclare Deisenroth-Boström. Elle annonce des entrées et des sorties égales pour le DWS Top Asia (WKN 976976) et le Robeco Asia-Pacific Equities (WKN 988149), augmentant les achats pour le Templeton Asian Growth (WKN 785343).

Duisberg

 L’intérêt pour les fonds technologiques diminue, contrairement à ce que Duisberg a demandé, contrairement aux fonds technologiques, n’est pas une exception de Fidelity Funds Global Technology (WKN A0NGW1). La performance est remarquable: depuis le début de l’année, elle s’est établie à 22,2%, contre une moyenne de 21,6% au cours des cinq dernières années. Les fonds immobiliers continuent d’enregistrer des ventes très élevées. Duisberg signale des volumes de transactions élevés pour Deka-ImmobilienGlobal (WKN 748361), WestInvest InterSelect (WKN 980142) et UniImmo Europa (WKN 980551). “La discussion sur l’introduction d’un frein de prix de location à Berlin n’a eu aucune conséquence ici.” Par Anna-Maria Borse19. Juin 2019, © Deutsche Börse AG

MIL OSI