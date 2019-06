French News: Glavkosmos et MXSpace ont signé un protocole de coopération

Source: Espace fédéral russe

# Glavkosmos # Lever # Bourget principal 19/06/2019 12: 56 Glavkosmos et MXSpace ont signé un protocole de coopération Le 18 juin 2019, le directeur général de Glavcosmos (société d’État de Roscosmos) Dmitry Loskutov et le directeur général de l’association mexicaine Inictiva Espicial Mexicana sont en possession du monde. Jose Humberto Torres España a signé un mémorandum de coopération et d’interaction dans le cadre du 53ème salon aéronautique international Le Bourget 2019. Ce document vise à développer une coopération à long terme, efficace et mutuellement bénéfique dans la promotion des produits de l’industrie spatiale russe et de la fusée au Mexique organisant divers projets Au cours des discussions, la partie russe a présenté à ses collègues mexicains les possibilités offertes par les lanceurs et les plates-formes nationales. dispositifs de télédétection de la Terre. En outre, les parties ont discuté des perspectives de coopération dans la mise en œuvre de projets de recherche, ainsi que dans la fourniture au Mexique de divers types de composants pour engins spatiaux. *** Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A.C. – une association créée pour promouvoir le développement de l’industrie spatiale mexicaine par le développement et la mise en œuvre de projets, notamment de production de satellites, de services de lancement, d’exploitation de systèmes spatiaux, d’acquisition et de traitement de données par satellite, de formation du personnel, en collaboration avec l’Agence spatiale mexicaine et le ministère des Communications.

