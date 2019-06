French News: La liste des sénateurs pour la participation à l’APCE est approuvée par le Conseil de la Fédération – K. Kosachev

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les représentants du Conseil de la fédération seront dirigés par le premier vice-président du Comité des affaires internationales du Conseil de la fédération, S. Kislyak.

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères du Conseil des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Konstantin Kosachev, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Mari El, a déclaré que par décision du Conseil de la chambre de la fédération, il était autorisé à participer à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE).

Voir aussi

“Il y a 14 sénateurs dans notre délégation dirigés par Sergey Kislyak. Sergey Ivanovich Kislyak, Premier vice-président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Mordovie”, a déclaré Konstantin Kosachev. La délégation du conseil de la fédération comprend 7 représentants et 7 représentants adjoints (le nombre de membres de chacune des chambres est coordonné avec la Douma d’Etat). “La délégation a été formée sur la base du principe de conformité aux statuts de l’Assemblée et à nos procédures internes, y compris celles relatives à une représentation équilibrée des commissions du Conseil de la fédération, ainsi qu’à la prise en compte des spécificités des questions débattues au sein de l’APCE.” La Douma d’Etat (leur partie de la délégation a été approuvée aujourd’hui par le Conseil de la Douma d’Etat). La délégation de l’Assemblée fédérale composée de représentants des deux chambres sera présidée par le vice-président de la Douma, Peter Tolstoy.

La délégation de l’Assemblée fédérale de Russie envisage de soumettre le pouvoir de travailler à l’APCE et de se rendre à Strasbourg dans la soirée du 24 juin, a déclaré Konstantin Kosachev. Cela fera suite à l’examen de la résolution «Améliorer la procédure de prise de décisions de l’Assemblée en matière de pouvoirs et de vote», rédigée par Peter De Sutter, Président du Comité de réglementation de l’APCE, Immunités et questions institutionnelles. Le document a été préparé en tenant compte de la décision du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 mai 2019. Selon le document, l’Assemblée invite les parlements des Etats membres à soumettre leurs pouvoirs à la session de juin. Ceci est dicté par des circonstances exceptionnelles, notamment l’importance de l’élection du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et des juges de la Cour européenne des droits de l’homme. organes du Conseil de l’Europe et souligne également que les droits fondamentaux des membres de l’APCE de voter, parler et être représentés à l’Assemblée et que ses organes ne sont ni suspendus ni annulés ils sont même contestés ou réexaminés. »Le sénateur a souligné que les travaux futurs de la délégation de l’Assemblée fédérale de Russie à Strasbourg ne seront possibles que si les pouvoirs des parlementaires russes sont pleinement confirmés.

MIL OSI