French News: La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé.

Source: BMW GroupVous avez besoin d’aide? Veuillez contacter notre équipe d’assistance de 9h00 à 17h00 via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Allemagne · Article.

Mer. Juin 19 00:01:00 CEST 2019 Press KitTop

La gamme de modèles de la nouvelle BMW Série 8 sera étendue à une voiture de sport à quatre portes. La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé incarne une expression unique de performance sportive dans le segment du luxe avec son concept de carrosserie indépendante et sa technologie de transmission et de suspension, toujours conçue pour les dynamiques de conduite les plus élevées.

Modèles proposés pour le lancement sur le marché: BMW 840i Gran Coupé: Moteur Inline à six cylindres, Boîte de vitesses Steptronic à 8 vitesses, Déplacement: 2 998 cc, Puissance: 250 kW / 340 ch à 5 000 – 6 500 tr / min, puissance max. Couple: 500 Nm à 1 600 – 4 500 tr / min, accélération [0 – 100 km / h]: 5,2 secondes, vitesse maximale: 250 km / h, consommation de carburant combinée: 7,5 – 7,4 l / 100 km , Émissions de CO2 combinées: 170 – 168 g / km, norme d’émission: EU6d TEMP. BMW 840i xDrive Gran Coupé: moteur six cylindres en ligne, transmission Steptronic à 8 vitesses, BMW xDrive, cylindrée: 2 998 cm3, puissance: 250 kW / 340 ch à 5 000 – 6 500 tr / min, puissance max. Couple: 500 Nm à 1 600 – 4 500 tr / min, accélération [0 – 100 km / h]: 4,9 secondes, vitesse maximale: 250 km / h, consommation de carburant combinée: 7,8 – 7,7 l / 100 km , Émissions de CO2 combinées: 179 – 176 g / km, norme d’émission: EU6d TEMP. BMW M850i ​​xDrive Gran Coupé: moteur essence V8, transmission Steptronic à 8 vitesses, BMW xDrive, cylindrée: 4 395 cm3, puissance: 390 kW / 530 ch à 5 500 – 6 000 min-1, max. Couple: 750 Nm à 1 800 – 4 600 tr / min, accélération [0-100 km / h]: 3,9 secondes, vitesse maximale: 250 km / h, consommation totale: 10,0 – 9,9 l / 100 km , Émissions de CO2 combinées: 229 – 226 g / km, norme d’émission EU6d-TEMP.BMW 840d xDrive Gran Coupé: moteur diesel six cylindres en ligne, transmission Steptronic à 8 vitesses, BMW xDrive, cylindrée: 2 993 cc, puissance: 235 kW / 320 ch à 4 400 min-1, max. Couple: 680 Nm à 1 750 – 2 250 tr / min, accélération [0 – 100 km / h]: 5,1 secondes, vitesse maximale: 250 km / h, consommation totale: 6,3 – 6,2 l / 100 km , Émissions de CO2 combinées: 166 – 162 g / km, norme d’émission EU6d-TEMP.

En savoir plus sur les émissions et la consommation de CO2.

BMW 840i Gran Coupé: consommation de carburant combinée: 7,5 – 7,4 l / 100 km; Émissions de CO 2 combinées: 170 – 168 g / kmBMW 840i xDrive Gran Coupé: consommation de carburant combinée: 7,8 – 7,7 l / 100 km; Émissions de CO 2 combinées: 179 – 176 g / kmBMW M850i ​​xDrive Gran Coupé: consommation de carburant combinée: 10,0 – 9,9 l / 100 km; Émissions de CO 2 combinées: 229 – 226 g / kmBMW 840d xDrive Gran Coupé: consommation de carburant combinée: 6,3 – 6,2 l / 100 km; Émissions de CO 2 combinées: 166 – 162 g / km

Documents en téléchargement.

La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé – faits saillants. PDF, DE, 1.8 MB

La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé – version courte. PDF, DE, 120,93 KB

La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé – version longue. PDF, DE, 331.19 KB

La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé – Données techniques. PDF, DE, 303.42 KB

Article Média Données

My.PressClub Connexion

BMW Group en streaming. # NEXTGen EventMunich. 25. Juin – 16h30 CEST.Future technologies, services et produits – vous pouvez regarder ici la transmission du BMW Group #NEXTGen Webcast.open site de streaming

Émissions de CO2 et consommation de carburant.Pour les données de consommation de carburant des véhicules nouvelle réception à partir de septembre 2017, les informations suivantes sont applicables: La consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation d’électricité sont déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite (Règlement UE 715/2007), telle que modifiée. Les informations concernent un véhicule en équipement de base en Allemagne. Les largeurs tiennent compte des différences de taille de roue et de pneu sélectionnées ainsi que des équipements optionnels en option et sont susceptibles de changer en fonction de la configuration.Les informations ont déjà été déterminées sur la base du nouveau “cycle de conduite WLTP” et recalculées à “NEDC” pour comparaison. Dans le cas des véhicules, l’évaluation des taxes et autres frais liés aux véhicules, y compris les émissions de CO2, peut différer de celles indiquées ici. Pour plus d’informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 spécifiques aux voitures neuves, reportez-vous au “Guide d’utilisation du Consommation de carburant, émissions de CO2 et consommation d’électricité des voitures particulières neuves “: https://www.dat.de/co2/.

MIL OSI