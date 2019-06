French News: La nouvelle sortie de l’émission “ISS in touch”

Source: Espace fédéral russe

# Roscosmos principal 06/06/2019 20:40 La nouvelle version de l’émission “ISS in touch” Le calligraphe russe Futuris Pokras Lampas, dont les œuvres sont visibles même de l’espace, est devenu l’invité de la nouvelle version de l’émission Roscosmos et de VKontakte “ISS in touch”. Pour entrer en contact avec la Station spatiale internationale, Pokras a évoqué ses projets, passé plusieurs tests dans l’espace et même créé une nouvelle image directement sur le plateau de jeu. Le message de l’artiste exprimait clairement le message que l’espace, la science, la culture et l’homme. Sa copie numérique a déjà été envoyée à la station et l’original se trouve au Museum of Cosmonautics.

Lors de la séance de communication avec le conseil de l’ISS, l’invité vedette et l’animateur de l’émission Zera Chereshnev a appris que le cosmonaute Oleg Kononenko avait reçu une éducation artistique. Il a même dessiné lors de ses voyages dans l’espace, quels films sont visionnés à la station et souhaitez-vous revenir sur Terre après un vol de six mois, et a également posé des questions aux utilisateurs du réseau social VKontakte.

Pokras Lampas est devenu le neuvième invité du programme. Le premier numéro de l’ISS en contact avec Ida Galich a été publié le jour de la cosmonautique. La présentatrice de télévision Elena Flying, l’acteur Sergey Borunov, le scénographe Vadim Galygin, le créateur du groupe Tesla Boy Anton Sevidov, le vulgarisateur scientifique Jan Toples, les chanteuses Yolka et Polina Gagarina ont également visité le studio de l’émission. Vous pouvez consulter les problèmes de la communauté Roscosmos sur VKontakte et sur la page spéciale du site Web de la société d’État. *** L’ISS est en contact est le premier spectacle où les invités ont une occasion unique d’appeler la Station spatiale internationale, de discuter avec les cosmonautes de Roscosmos et de tout apprendre sur la vie sur orbite. Le tournage a lieu dans l’exposition du Musée de la cosmonautique de Moscou.

