French News: La traite et le travail forcé ne font pas partie du 21e siècle

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, a présenté aujourd’hui à Genève le certificat de ratification de l’Allemagne au protocole n ° 29 de l’OIT relatif à la Convention no 29 sur le travail forcé à Guy Ryder, directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT). L’Allemagne se joint donc à la communauté internationale dans la lutte mondiale contre le travail forcé et la traite des êtres humains, en envoyant un signal fort en ratifiant le Protocole de l’Organisation internationale du Travail sur la lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains. Une fois aux victimes du travail forcé et de la traite des êtres humains, qui peuvent compter sur notre aide efficace. Mais aussi aux auteurs, dont l’exploitation doit être sévèrement punie, a déclaré Heil lors de la remise de l’acte en marge de la Conférence internationale du Travail à Genève. Nous tous, gouvernements, partenaires sociaux, acteurs de la société civile et consommateurs, sommes invités, avec la ratification du protocole de l’OIT, à conjuguer nos efforts et à unir nos efforts pour imposer des conditions de travail décentes et équitables aux niveaux national et international. La traite et le travail forcé ne font pas partie du XXIe siècle: le Protocole de l’OIT de 2014 a mis à jour la Convention sur le travail forcé et obligatoire de 1930 qui a été mise à jour et les failles existantes supprimées. La traite à des fins d’exploitation par le travail (et d’exploitation sexuelle) a donc été reconnue comme une forme essentielle de travail forcé. Le protocole, qui est contraignant en vertu du droit international, établit de nouvelles obligations pour les États Membres afin de promouvoir la lutte efficace contre le travail forcé. Il s’agit notamment de la prévention et de la poursuite systématique des auteurs, ainsi que de la promotion de la protection et de l’indemnisation des victimes: l’OIT estime que près de 25 millions de personnes dans le monde sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation professionnelle. Alors que les victimes souffrent d’années d’exploitation, les profits illicites générés par les formes modernes d’esclavage s’élèvent à plus de 150 milliards de dollars par an.

MIL OSI