French News: L’agriculture et les vétérinaires prennent leurs responsabilités

Source: CDU-CSU

19/06/2019

Utilisation d’antibiotiques dans l’élevage réduite de près d’un tiers

Lors de sa réunion d’aujourd’hui, le Cabinet fédéral a examiné le rapport du Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture (BMEL) sur l’évaluation du concept de réhabilitation des antibiotiques du 16e amendement à la loi allemande sur les médicaments. Le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand, Gitta Connemann, et le président du groupe de travail sur la nutrition et l’agriculture, Albert Stegemann, expliquent:

Gitta Connemann: “L’augmentation mondiale de la résistance aux antimicrobiens est une bombe à retardement. Un monde sans antibiotiques ne peut devenir une réalité. Par conséquent, la lutte contre la résistance aux antibiotiques fait partie des priorités politiques du groupe parlementaire CDU / CSU depuis des années. Pour cela, la consommation excessive d’antibiotiques doit être maîtrisée – chez l’animal et chez l’homme. À cette fin, nous avons introduit un concept de réhabilitation des antibiotiques pour l’élevage. En évaluant le concept, nous disposons pour la première fois de chiffres officiels sur le niveau d’utilisation d’antibiotiques dans l’alimentation animale.

Si nous examinons le rapport d’évaluation, il apparaît clairement que l’agriculture montre son fonctionnement. La consommation totale d’antibiotiques dans les aliments pour animaux a diminué de près d’un tiers entre 2014 et 2017 (baisse de 31,6%) au cours de la période considérée. Le succès est la politique, l’agriculture et le droit vétérinaire.

Le rapport d’évaluation souligne que l’agriculture et la médecine vétérinaire font partie de la solution. Mais nous ne nous reposons pas sur ces succès. Parce que le rapport montre également une utilisation élevée d’antibiotiques essentiels chez les volailles de notre point de vue. Ici, nous limiterons davantage l’utilisation d’ingrédients actifs vérifiables pour l’élevage. Les vétérinaires peuvent utiliser des antibiotiques critiques uniquement en cas d’urgence et après mûre réflexion.

La voie visant à réduire l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage conformément à la “stratégie allemande de résistance aux antibiotiques” (DART 2020) et à la “stratégie unique”, sera poursuivie. Parce que nous devons combiner la médecine humaine et la médecine vétérinaire et agir en réseau pour éviter la résistance. “

Albert Stegemann: “L’évaluation montre que l’agriculture et les vétérinaires allemands sont à la hauteur de leurs responsabilités. L’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage porcin a particulièrement diminué, notamment dans le cas des porcelets sevrés de moins 46% et des porcs d’engraissement de moins de 43%. Ainsi, en Allemagne, nous avons ancré un concept innovant et efficace pour la réhabilitation des antibiotiques dans d’importantes zones d’élevage. La bonne qualité des données et la réduction considérable de la consommation d’antibiotiques chez les porcs à l’engrais et les porcelets montrent que le système fonctionne.

Mais il est également clair que les animaux malades doivent être traités, cela fait partie du bien-être des animaux. Cela inclut également la promotion spécifique des futures écuries axées sur le bien-être animal. Pour cela, nous avons besoin de préserver les installations d’élevage agréées afin de prendre des mesures de modernisation à des fins de bien-être des animaux. Cet aspect doit faire partie de la stratégie nationale pour l’élevage, dans le cadre de laquelle nous soutenons la ministre fédérale Julia Klöckner. “

fond:

La résistance aux antibiotiques est un problème mondial grave en médecine humaine et vétérinaire. Afin de lutter contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens dans l’élevage, un concept national de réhabilitation des antibiotiques pour animaux d’engraissement a été introduit en Allemagne en 2014 avec le 16e amendement à la loi allemande sur les médicaments (AMG). Ce concept sera ensuite évalué par le BMEL au bout de cinq ans et un rapport au Bundestag allemand devra être soumis.

Les antibiotiques ne peuvent être utilisés que si cela est nécessaire sur le plan thérapeutique, en particulier chez les animaux dont provient la nourriture. Selon l’AMG, les antibiotiques ne peuvent être utilisés que pour traiter des animaux malades, mais pas pour favoriser la croissance. Les violations de ces réglementations sont punissables. En outre, conformément au décret du Cabinet de médecine vétérinaire (TÄHAV), un antibiogramme obligatoire (test de laboratoire sur l’efficacité d’un antibiotique) doit être disponible dans certains cas, comme lors du changement d’antibiotique ou de l’utilisation d’un antibiotique essentiel.

MIL OSI