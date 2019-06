French News: Le caractère obligatoire du retrait par le Gouvernement des amendements au Code administratif garantira une approche systématique pour améliorer le Code – A. Klishas

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a co-rédigé le projet de loi modifiant la loi fédérale sur l’édiction du code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

Andrei Klishas Klishas Andrei Alexandrovich, président du comité du Conseil de la fédération chargé de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, a été l’un des auteurs du projet de loi sur les modifications de la loi fédérale sur la promulgation du code des infractions administratives de la Fédération de Russie. Pavel Krasheninnikov, député à la Douma, soumis à la Douma.

Comme indiqué dans la note explicative du projet de loi, celui-ci a été mis au point pour empêcher l’introduction de modifications et d’ajouts de nature fragmentaire et non systémique au code des infractions administratives (RF).

Le document propose d’établir que les projets de lois fédérales sur l’introduction de modifications et d’ajouts au Code administratif ne peuvent être apportés à la Douma que si le Gouvernement de la Fédération de Russie est rappelé officiellement.

«La pertinence de ce projet de loi est due à la nécessité d’une étude exhaustive et objective des nouveaux problèmes qui se posent, à savoir l’opportunité d’apporter des modifications et des ajouts proposés par un projet de loi fédérale à la législation en vigueur sur les infractions administratives. Étant donné que la mise en œuvre de la législation administrative est directement liée à l’exercice des pouvoirs de contrôle et de surveillance des autorités exécutives, il est important de prendre en compte l’opinion du gouvernement de la Fédération de Russie lors de l’examen des propositions de modification du Code », indique la note explicative. dans le code administratif fournira une approche systématique de l’amélioration du code: «La nécessité de cette disposition est attendue depuis longtemps, sschityvaem que nos collègues de la Douma d’Etat dans un proche avenir considéreront ce projet de loi, « – dit le sénateur.

