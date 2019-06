French News: Le Commissaire aux droits de l’homme, Kofler, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés de demain

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères. Plus souvent, les conflits violents, la persécution et les violations massives des droits de l’homme obligent les gens à quitter leur domicile. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), cela touche plus de 70 millions de personnes. Parmi eux, un peu moins de 26 millions ont fui leur pays en tant que réfugiés. Plus de 41 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Ces chiffres sont choquants: si une personne est contrainte de quitter son domicile, elle le fait souvent dans les délais les plus brefs et dans les conditions les plus difficiles. Il est de notre devoir moral de fournir une assistance humanitaire afin de permettre à la dignité et à la sécurité de continuer à vivre Les organisations d’aide humanitaire jouent un rôle clé dans l’aide apportée aux personnes se trouvant dans des zones de crise. Nous travaillons donc pour que les organisations humanitaires aient un accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Malheureusement, ce n’est plus une chose qui va de soi aujourd’hui. Ensemble, nous devons soutenir les organisations de secours qui s’occupent des réfugiés et des personnes déplacées. Nous devons aider les pays, les communautés et les régions qui accueillent tant de réfugiés. Je me félicite donc vivement que le ministère fédéral des Affaires étrangères ait soutenu l’année dernière les programmes du HCR avec quelque 325 millions d’euros. En particulier, nous aiderons le HCR cette année à mettre en œuvre le Pacte mondial pour les réfugiés et à accueillir le premier Forum mondial sur les réfugiés. De concert avec la communauté internationale, la société civile et les réfugiés eux-mêmes, nous œuvrons pour trouver des solutions durables aux situations de réfugiés et éviter que les réfugiés ne dépendent à long terme de l’aide humanitaire. Dans de nombreuses régions, des personnes vivent en exil et sont expulsées des années sans que nous fassions grand-chose en Allemagne. entendu parler de cela. Des réfugiés centrafricains vivent au Cameroun et au Tchad, et plus de 500 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays. Un accord de paix entre le gouvernement et les groupes rebelles est en place depuis quatre mois. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir cela, car la paix est la condition préalable à un retour volontaire dans la dignité et la sécurité. L’Allemagne est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le début de l’année. Ensemble avec la communauté internationale, nous essayons de contribuer à contenir les crises et les conflits ou même à ne pas les laisser émerger. Ce sont sans aucun doute les contributions les plus efficaces à la réduction des causes de fuite.

