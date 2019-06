French News: Le Commissaire aux droits de l’homme, M. Kofler, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle dans les conflits

Source: Auswärtiges AmtRape, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée ou avortement – la violence sexuelle dans les conflits, c’est une souffrance incroyable. Et plus que cela, la violence sexuelle est une menace pour la paix et la sécurité. La violence sexuelle ne nuit pas seulement aux femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons, de manière particulièrement massive. Cela détruit des familles et des communautés entières. Dans de nombreux pays en conflit ou sortant d’un conflit, la violence sexuelle est devenue tellement banale qu’il faudra des générations pour que les personnes vivent sans craindre la violence. Le Conseil de sécurité des Nations Unies considère la violence sexuelle comme un crime pouvant être un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide. Tous les États membres sont invités à prévenir et à combattre les violences sexuelles liées aux conflits, ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies à lutter contre les violences sexuelles dans les conflits et leurs causes. À l’initiative de l’Allemagne, la résolution 2467 adoptée en avril dernier vise à lutter contre l’impunité des responsables et à demander un soutien aux victimes: les organisations qui travaillent sans relâche pour les victimes, adressent aujourd’hui mes remerciements particuliers. Ensemble, nous pouvons lutter contre l’impunité et renforcer les survivants!

