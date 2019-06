French News: Le Conseil consultatif sur la finance durable du gouvernement fédéral dispose d’un programme de travail complet

Source: Ministère fédéral des finances19.06.2019

Le BMF élabore actuellement une stratégie de financement durable pour l’Allemagne en collaboration avec le BMU et en étroite coopération avec le BMWi. L’objectif le plus important du Conseil consultatif créé à cet effet est de conseiller le gouvernement fédéral sur l’élaboration de la stratégie et de formuler des recommandations concrètes quant aux mesures à prendre.

Lors de la réunion constitutive du comité consultatif sur les finances durables, le 6 juin 2019, les membres ont adopté un programme de travail complet, qui fait l’objet d’un développement continu. L’objectif le plus important est de conseiller le gouvernement fédéral dans l’élaboration d’une stratégie nationale de financement durable et de formuler des recommandations concrètes en vue de renforcer l’Allemagne en tant que centre financier et économique à long terme. Les initiatives européennes et internationales ainsi que les travaux en cours au sein du gouvernement fédéral sur la stratégie d’investissement du gouvernement fédéral doivent être examinés. Les premiers projets de stratégie devraient être présentés publiquement et discutés dès que possible lors du 3e Sommet sur la finance durable, le 16 octobre 2019. Le Conseil consultatif Organisation en groupes de travail sur les thèmes suivants: Stratégie et communication en matière de finance durableStabilité des marchés financiers et gestion des risquesOuverture et transparence Clients finaux (institutionnels et particuliers) En plus des groupes de travail susmentionnés, des groupes de travail ad hoc peuvent être convoqués sur des sujets d’actualité. Par exemple, Les propositions du groupe d’experts techniques de l’UE sur le financement durable (actuellement sur la taxonomie, les critères de référence et les normes sur les obligations vertes) peuvent être examinées au sein du conseil consultatif ou des groupes de travail. Dans les groupes de travail susmentionnés, le conseil consultatif peut en principe inclure d’autres experts. Bassen (Université de Hambourg), Prof. Neuhoff (DIW) et M. Löffler (École de gestion et de finance de Francfort). Ceux-ci peuvent également impliquer d’autres acteurs scientifiques, y compris par exemple Un réseau de financement durable existant sous la direction de DIW Berlin ou des conseils consultatifs scientifiques de BMF, BMU et BMWi peut compter. La prochaine réunion du conseil consultatif aura lieu le 4 septembre 2019 au sein du ministère fédéral de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sûreté nucléaire.

