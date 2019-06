French News: Le III Forum des innovations sociales régionales se tiendra à Moscou

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Conseil de la Fédération, V. Matvienko, et le maire de Moscou, S. Sobyanin, ouvriront une exposition de projets sociaux innovants et une séance plénière.

Le 3ème Forum des innovations sociales des régions va commencer aujourd’hui à Moscou, dans le but de développer les infrastructures sociales et d’améliorer la qualité de la vie de diverses catégories de la population, organisé par le Conseil de la fédération et le gouvernement de Moscou. Saint-Pétersbourg et le maire de Moscou, Sergei Sobyanin SobyaninSergey SemenovichMer Moscou, ouvriront une exposition de produits sociaux innovants. Séance plénière «Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions»: plusieurs accords relatifs à la mise en œuvre de projets d’infrastructure dans la sphère sociale seront conclus le même jour entre les pouvoirs publics régionaux et les investisseurs, ainsi que la présentation des projets sociaux phares de Moscou en tant que territoire de développement innovant Politique sociale: Galina Karelova, vice-présidente du Conseil de la fédération, Karelova, représentante de Galina Nikolayevna, participeront aux manifestations. La mairesse adjointe de Moscou au gouvernement chargé des questions de développement social, Anastasia Rakova, responsables d’instances fédérales et régionales, personnalités publiques et experts, ouvriront leurs travaux au cours de la seconde moitié de la session. Les sénateurs joueront le rôle de modérateurs pour certains d’entre eux, notamment lors des séances d’experts «Nouvelles approches et possibilités de coopération interdépartementale et intersectorielle dans la mise en œuvre de la politique sociale», «Partenariat public-privé: un outil pour développer l’infrastructure sociale dans les régions», «Développement rural intégré: innovation La cérémonie d’ouverture solennelle du Forum aura lieu dans la salle de concert Zaryadye à Moscou, du 20 au 21 juin, au cours de 10 discussions sur la santé. alimentation saine, médecine du futur, mode de vie sain, longévité active, charité, bénévolat.

