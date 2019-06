French News: Le prochain lot de RD-180 est en cours de préparation.

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # la chose la plus importante19.06.2019 13:00 Préparation de l’acheminement d’un lot de RD-180 ordinaire, dont la commission d’acceptation a été acceptée. En juin 2019, RD AMROSS, des représentants des sociétés Pratt & Whitney de la United Launch Alliance, a signé les formulaires relatifs à trois moteurs de base.Les représentants des sociétés susmentionnées ont procédé à une inspection externe des moteurs, des pièces détachées et de la documentation associée. Cette acceptation est la première en 2019. Le moteur de fusée à propergol liquide RD-180 a été développé et produit par NPO Energomash. Il est destiné à être utilisé dans la famille de lanceurs US Atlas.

