French News: Le sentier de la nature rend l’histoire compréhensible

Source: Ministère fédéral de l’Environnement Protection de la nature pour la construction et la sécurité des réacteursUn sentier interactif pour la nature fera revivre l’histoire dans la réserve de biosphère du paysage de landes et d’étangs de la haute Lusace. Le BMU finance le projet de Kreba-Neudorf à hauteur de 284 000 euros.

Un sentier de découverte interactif ramènera l’histoire dans la réserve de biosphère du paysage de landes et d’étangs de Haute-Lusace. Le projet vise à rendre “compréhensible” comment l’habitation humaine et l’utilisation intensive ont changé la région, ses paysages, sa flore et sa faune. Le ministère fédéral de l’Environnement promeut le projet de la communauté Kreba-Neudorf (district de Görlitz) dans le programme fédéral de la biodiversité à hauteur de 284 000 euros. Svenja Schulze, ministre fédérale de l’Environnement, a déclaré: “Le sentier interactif de découverte de la nature associe trois thèmes: paysage, histoire du peuplement et diversité biologique – et c’est ce qui le rend si spécial. Les visiteurs découvriront comment l’habitat humain a créé de nouveaux habitats dans la Haute-Lusace avec des espèces animales et végétales adaptées. La réserve de biosphère de l’UNESCO Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sécurise le plus grand bassin artificiel d’Allemagne en tant que paysage culturel séculaire. “Prof. Beate Jessel, présidente de l’Agence fédérale pour la conservation de la nature: “Le sentier de découverte de la nature est construit dans une partie particulièrement typique de la réserve de biosphère: le paysage environnant comprend trois formes de paysages aux caractéristiques très différentes: un fond de vallée, une terrasse de rivière et des dunes intérieures. La région a une grande biodiversité et est traditionnellement utilisée de nombreuses manières, ce qui permet de retracer des traces historiques: le paysage est habité depuis des millénaires et a été formé par l’agriculture et les pâturages forestiers, l’extraction de gazon et la pisciculture intensive dans des étangs créés artificiellement. Immédiatement sur le sentier se trouve le Hammerbruch, protégé depuis 1961 avec ses eaux stagnantes et ses zones d’envasement. “Le programme fédéral Biodiversité soutient désormais la refonte technique et thématique du sentier de découverte de la nature sur le thème” Heimatgeschichte “dans la municipalité de Kreba-Neudorf. Dans le même temps, l’administration de la réserve de biosphère de l’entreprise d’État de Sachsenforst commence par la refonte d’une autre partie sur le thème “Histoire du paysage”. Il existe un concept commun pour la maison et l’histoire du paysage, qui a été développé sur la base d’une étude préliminaire et d’une analyse d’environnement de projet: le “Heimatgeschichte” devient en trois langues, à savoir l’allemand, le polonais et le sorabe, en tant que parcours circulaire indépendant à travers la Schöpsaue entre Kreba et Neudorf out. Les groupes cibles sont les enfants et les adultes, les habitants et les touristes.

Programme fédéral sur la diversité biologique Depuis 2011, la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est soutenue par le Programme fédéral sur la diversité biologique. Le financement est fourni pour des projets qui ont une importance représentative à l’échelle nationale au sein de la SNB ou qui mettent en œuvre cette stratégie de manière particulièrement exemplaire. Les mesures subventionnées aident à enrayer le déclin de la biodiversité en Allemagne et à inverser la tendance positive à moyen et long terme. Ils servent à la protection et à l’utilisation durable ainsi qu’au développement de la diversité biologique et vont au-delà des normes légales. Les mesures d’information et de communication favorisant l’acceptation contribuent à renforcer la conscience sociale de la biodiversité.

