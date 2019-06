Source: Russie – Conseil de la fédération

Lors du troisième Forum des innovations sociales régionales, des accords ont été signés entre des sujets de la Fédération de Russie et des investisseurs.

Galina Karelova, vice-présidente du Conseil de la fédération, Galina Nikolayevna, représentante de l’organe exécutif de la région de Voronej, a participé à la signature d’accords sur la mise en œuvre de projets d’infrastructure dans le domaine social entre les organes gouvernementaux des entités constituantes de la Fédération de Russie et les investisseurs. La cérémonie s’est déroulée sur le site du troisième Forum de l’innovation sociale des régions. Des accords sur le développement d’innovations de sujets de la Fédération de Russie, sur la coopération et le soutien de projets, ainsi que sur les principaux domaines du volontariat dans le secteur de la santé ont été signés. Le vice-président du Conseil de la fédération a continuer à courir.

Nous accumulons de nombreuses idées, cherchons des moyens de les mettre en œuvre.

Galina Karelova a souligné que le Forum était devenu une plate-forme d’interaction efficace entre l’État, les entreprises, les institutions de développement et les organisations à but non lucratif à vocation sociale, un véritable siège pour discuter et lancer des projets novateurs dans le domaine social. «Ici, nous accumulons de nombreuses idées, cherchons des moyens de les mettre en œuvre, convenons d’autres mesures pratiques.» Constatant l’importance et l’efficacité des travaux dans cette direction, le vice-président du Conseil de la fédération a noté qu’à l’initiative des associations publiques et du Conseil de la santé régionale du Conseil de la fédération Dans un proche avenir, une vaste campagne de protection de la santé des entreprises va débuter dans les entités constitutives de la Fédération de Russie – «Onkopatrul». Galina Karelova a souhaité aux investisseurs de réussir dans la mise en œuvre de politiques sociales. projets et innovations utiles. Les accords renforceront davantage les partenariats public-privé en tant qu’outil d’amélioration des infrastructures sociales dans les régions, a déclaré le vice-président du Conseil de la fédération. Sur le site du forum, Galina Karelova a participé à la cérémonie de remise des prix aux lauréats et aux lauréats du concours pan-russe de projets et programmes sociaux “Qui se tient pour la sixième fois. Le même jour a eu lieu la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours pan-russe de projets sociaux dans les programmes «Innovations sociales»: selon Galina Karelova, introduction d’approches novatrices en matière de fourniture de services sociaux à la population, utilisation de technologies permettant de préserver la santé, développement de formes actives de loisirs et de modes de vie sains, mise en œuvre de diverses pratiques d’intégration sociale, récréative, de communication et autres vie, développement de l’infrastructure d’information – les tâches principales du concours, qui est réalisé pour la sixième fois par le Conseil de la fédération et le ministère du Travail et des Affaires sociales. La deuxième défense de la Fédération de Russie, le Conseil des pro-recteurs sur le travail éducatif des établissements d’enseignement supérieur russes et la Fondation caritative Elena et Gennady Timchenko, a indiqué dans son message de bienvenue que le nombre de participants au concours augmentait chaque année. Si en 2018, 65 régions y participaient, déjà 71. Le nombre d’œuvres soumises est passé de 468 à 523. «Tous les projets soumis au concours sont des pratiques sociales mises en œuvre, grâce auxquelles la sphère sociale évolue dans les régions. La vie de nombreuses personnes – enfants et adultes – devient plus confortable et plus intéressante. Ils sentent l’attention, se sentent nécessaires et plus protégés. C’est le principal résultat du travail de nos candidats », a déclaré le Vice-président du Conseil de la Fédération. Cette année, le concours s’est déroulé en trois candidatures:« Citoyens en santé – Pays en santé »,« Vivre actif – Rester jeune! »,« Médias de masse pour la mise en œuvre de projets nationaux dans le domaine social ”Selon les termes du concours, seuls les projets mis en œuvre avec succès y ont participé.

Voir aussi

MIL OSI