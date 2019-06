French News: Les inscriptions pour “Arctic Marathon – 2019” sont ouvertes

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et régions le 19 juin 2019, 16h30

Le 21 juillet, les coureurs profiteront d’un événement sportif unique – «Marathon arctique – 2019». Le marathon aura lieu au-delà du cercle polaire arctique à Vorkuta.

Des courses seront organisées à des distances de 42,2 km, 21,1 km, 10 km et 3 km, ainsi qu’une piste pour enfants à 600 mètres, en tenant compte de la situation géographique des attractions locales. Des objets de grande valeur naturelle, culturelle et historique se trouvent tout au long du parcours, qui passe par le monument «Vorkouta – 67 parallèles», symbole de la ville polaire. Ensuite, les participants traverseront la ville le long de la rue principale. Une partie du parcours du marathon se déroulera entourée par la toundra sans limites, d’où s’ouvre la vue sur l’Oural subpolaire.Tous les participants adultes recevront un forfait de départ (numéro de départ, t-shirt à manches longues, habit de pluie, sac à dos, lunettes de protection, répulsif) et recevront un repas chaud à l’arrivée l’événement sera organisé par les meilleurs DJ de la République des Komis, participants du festival “Energy of the North”. Les participants et les invités devraient se réchauffer des invités «vedettes», un programme interactif et informatif des hôtes, un terrain de jeu. La plate-forme ethnique «Propriété du Nord» promet d’être un lieu propice à l’énergie, où vous pourrez vous familiariser avec la culture et le mode de vie des peuples du Grand Nord, ainsi que pour acheter des produits locaux. L’organisation et l’initiateur de cette manifestation sont Gazprom Transgaz Ukhta LLC et Gazprom Transgaz Ukhta Trade Union, en coopération avec l’administrateur. son MO GO « Vorkouta » et de l’organisation sportive de spécialiste de l’information Russie Running.Dopolnitelnaya sur l’événement, ainsi que les conditions d’inscription sur le site RussiaRunning: www.russiarunning.com/event/Vorkuta2019.Регистрация ouvert, le nombre de places est limité.

Contexte Gazprom Transgaz Ukhta LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui fournit du gaz aux consommateurs de neuf régions du nord-ouest de la Russie et assure le transit du gaz naturel vers les pays de l’étranger proche et lointain. Le système de transport de gaz exploité par Gazprom transgaz Ukhta traverse le territoire du nord-ouest de la Fédération de Russie, depuis le champ de Bovanenkovskoye et la station de compression Baidaratskaya la plus au nord de la péninsule de Yamal jusqu’aux frontières occidentales de la Russie. gazoducs (MG). En 2018, le volume de gaz transporté par l’entreprise s’élevait à plus de 190,54 milliards de mètres cubes. La structure de la société comprend 24 branches, dont 14 départements de production linéaires de MG, 44 stations de compression, dont 89 ateliers de compression. Le transport de gaz fournit 442 unités de pompage de gaz d’une capacité totale installée de 6 396,6 MW. Le gaz est distribué aux consommateurs via 174 stations de distribution de gaz, mettant en œuvre le système de management de la qualité ISO 9001: 2008 et le système de management environnemental ISO 14001: 2015. L’entreprise compte plus de 13 000 personnes. Le siège social est situé à Ukhta, en République des Komis.

