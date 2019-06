French News: L’Europe après le “changement climatique”: la protection de l’environnement et de la nature doit être la priorité numéro un de l’UE

Source: Association allemande pour l’environnement et la protection de la nature AllemagneBerlin / Bruxelles: Les organisations environnementales BUND, NABU et WWF exigent que la protection de l’environnement dans les années à venir soit la priorité absolue en Europe. Lors du sommet sur la stratégie future de l’UE qui débutera jeudi, les chefs d’État et de gouvernement devraient faire des problèmes environnementaux les plus importants une priorité absolue, notamment la surchauffe et les extinctions massives. Les associations demandent également à la chancelière Angela Merkel de donner un nouveau départ à la politique agricole de l’UE dans le programme stratégique de l’UE et de faire pression pour l’objectif de la neutralité des gaz à effet de serre dans l’UE d’ici 2050 au plus tard. Il est urgent de mettre fin à la surpêche d’ici 2020 et à la mise en œuvre ambitieuse de la directive-cadre sur l’eau (DCE) d’ici 2027. Les deux objectifs ont déjà été convenus, mais l’UE ne les a pas encore atteints Les élections européennes constituent un mandat clair pour l’UE et les États membres de donner enfin la priorité à la protection de l’environnement et du climat. Une grande partie de la population est consciente du dépassement des limites de la résilience planétaire, de l’extinction d’espèces et de la crise climatique. L’UE doit maintenant respecter son mandat, et les associations considèrent également le résultat des élections comme un signal adressé au gouvernement fédéral. La Grande Coalition a échoué ces dernières années à apporter des réponses aux problèmes environnementaux et à préparer l’économie et la société aux changements nécessaires. À Bruxelles, le gouvernement fédéral agit en tant que serre-freins dans de nombreux domaines liés à la protection du climat et de l’environnement. Il incombe maintenant à la CDU / CSU et au SPD d’apporter une contribution crédible à la protection de nos moyens de subsistance et de prendre toutes les mesures nécessaires à Bruxelles. “C’est un premier pas que le gouvernement allemand souhaite maintenant soutenir l’objectif de la neutralité des gaz à effet de serre d’ici 2050. Mais maintenant, il faut également veiller à ce que tous les autres États membres se mettent d’accord sur ce minimum. Il est également important de traduire cet objectif en une contribution beaucoup plus ambitieuse à l’Accord de Paris sur le climat (NDC). Si l’UE se positionne ici comme une pionnière, elle peut balayer d’autres pays “, a déclaré Michael Schäfer, responsable de la protection du climat et de la politique énergétique du WWF en Allemagne.” La disparition de millions d’espèces animales et végétales nous menace autant que les conséquences du changement climatique. Les écosystèmes qui fonctionnent sont la base de nos vies. Pour y parvenir, il est urgent de repenser notre politique de croissance économique axée sur une économie durable et sans carbone. Au moins 40% du futur budget de l’UE doit donc contribuer à la réalisation des objectifs de protection du climat, de la nature et de la biodiversité, ainsi que des subventions néfastes pour l’environnement “, a déclaré Olaf Bandt, directeur général fédéral de BUND.NABU, le président Olaf Tschimpke:” Le sauvetage de la biodiversité devrait figurer en tête de l’ordre du jour de chaque chef d’État ou de gouvernement au plus tard. Et suffisamment d’argent doit être disponible: au moins 15 milliards d’euros par an dans le budget de l’UE. L’UE devrait récompenser les agriculteurs qui travaillent à la protection des espèces, des habitats et des eaux souterraines. Avec le principe de promotion, la masse au lieu de la classe ‘doit enfin être terminée. “Afin de donner plus de poids à la protection de l’environnement, les fédérations exigent une meilleure définition des tâches au sein de la Commission européenne. En principe, les objectifs de développement durable des Nations Unies devraient être le principe directeur de toutes les priorités de l’UE. Leur mise en œuvre doit incomber aux chefs d’entreprise et, par conséquent, se faire directement auprès du président de la Commission. Un vice-président est nécessaire pour chacun des deux défis les plus pressants, à savoir la protection du climat et la protection des ressources naturelles.Informations complémentaires Contact presse: Laura von Vitorelli, directrice de la politique de l’eau de BUND, tél. (030) 2 75 86-532, laura.vonvittorelli (at) bund.net , Amrei Münster, expert BUND pour la politique structurelle de l’UE, tél. (030) 2 75 86-481, amrei.muenster (at) bund.netTour la vue d’ensemble

