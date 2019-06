French News: Liens transatlantiques dans la littérature américaine et européenne

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

19-20 juin 2019 Saint-Pétersbourg, ul. Galernaya, 58–60 ans, aud. 152

L’Université d’État de Saint-Pétersbourg accueillera une conférence scientifique internationale intitulée “Relations transatlantiques dans la littérature américaine et européenne”

La conférence vise à combiner les efforts de spécialistes de la littérature anglophone et européenne pour échanger des connaissances sur les processus dynamiques et les transferts culturels dans une zone géographique aussi vaste que l’Atlantique Nord (dans le triangle Londres-New York-Paris). Venediktova (Université d’État de Moscou) Denis Ioffe (Université de Gand, Belgique) Evgeny Pavlov (Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande) Olga Panova (Université d’État de Moscou) Olga Sokolova (Institut de linguistique RAS, Moscou) Vladimir Feschenko (Institut de linguistique, Académie des Sciences de Russie, Moscou) Programma19 iyunya11: 00 Ouverture konferentsii11: 15-13: 15 Séance plénière du matin. Modérateurs: Andrey Astvatsaturov et Olga Sokolova

Tatiana Venediktova (Université d’État de Moscou, Moscou) «Licences en anglais et jeunes filles britanniques: l’expérience de l’anthropologie culturelle de Herman Melville»

Vladimir Feschenko (Institut de linguistique, RAS, Moscou) «Les vols transatlantiques de l’avant-garde anglophone: le problème du langage»

Jan Probstein (Touro College, États-Unis) “T. S. Eliot: la découverte du vieux monde

Evgeny Pavlov (Université de Canterbury, Nouvelle-Zélande) “HG Wells et les anciennes machines à remonter le temps soviétiques”

13h15–14h00 Pause déjeuner 14h00–15h40 Après-midi. Présentateurs: Tatyana Venediktova et Yevgeny Pavlov, Dmitriy Panchenko (Université d’État de Saint-Pétersbourg) «Tourguenev, Tocqueville et l’histoire humaine en lunettes grises» Olga Polovinkina (RSUH, Moscou) «Appropriation de la poésie chinoise classique dans le discours moderniste transatlantique». et noir ”: Claude McKay en Union soviétique (1922)” Lyubov Bugayeva (Université d’État de Saint-Pétersbourg) “Go West, New Man: amer et puits dans le nouveau monde” Andrei Rosly (Université fédérale du Sud, Rostov-sur-le-Don) “A. E. Hausman et T. Kibirov: Une expérience de lecture intertextuelle “Sur les champs d’un garçon du Shropshire” “

14h10-15h.00 Déjeuner 16h00-17h20 Après-midi. Présentateurs: Olga Panova et Andrey Astvatsaturov

Olga Antsyferova (Université syndicale humanitaire de Saint-Pétersbourg) “Shpenglerianisme dans la conscience culturelle américaine”

Alexandra Bazhenova-Sorokina (HSE, Moscou) “Le carnaval et un cirque dans le roman de William Faulkner“ La lumière en août ”

Zulfiya Zinnatullina (Université fédérale de Kazan) “L’image d’un Américain dans la pièce” Easy Behavior “de Noel Kaward et ses interprétations cinématographiques”

Natalia Kharitonov (HSE; Institut de littérature mondiale, Académie des sciences de Russie, Moscou) “Poètes à New York: Garcia Lorca et Alberti”

17h20–17h40 Pause café 17h00–19h00 Réunion du soir. Modérateur: Vladimir Feschenko et Denis YoffeAndrey Romakhin (Université d’État de Saint-Pétersbourg; EUSP) «Quel est le rapport avec Duchamp? (Encore une fois au problème du nom, de l’auteur, de la primauté et de la réception de la célèbre «Fontana») »Anna Shvets (Université d’État de Moscou, Moscou)« L’histoire d’un non-rassemblement: aspects institutionnels et médiatiques de la poésie visuelle, ou parallèles transatlantiques entre les œuvres de Marius de Zayas et de Vassili Kamensky » Sokolova (Institut de linguistique, Académie des sciences de Russie, Moscou) «La langue« atlantique »de la poésie« verticale »de Eugene Jolas» Mikhail Oshukov (Université de Turku, Finlande) «Ezra Pound et la tradition du théâtre Noh»

Juin 2011: 00–12: 40 Séance du matin. Modérateurs: Denis Ioffe et Vladimir FeshchenkoAndrey Astvatsaturov (Université d’État de Saint-Pétersbourg) «Sur le problème de la réception de Nietzsche aux États-Unis: le cas de Henry Miller» Dmitry Khaustov (chercheur indépendant à Moscou) «Peste à l’exportation: transfert transatlantique d’idées comme exemple de haute parodie» Irina Lagutina (HSE) Moscou) «Démocratie américaine contre humanisme européen: Thomas Mann aux États-Unis en 1938-1952» Anton Kalachnikov (Université d’État de Saint-Pétersbourg) «La civilisation américaine et le héros culturel européen dans l’histoire de J. Gardner« John Napper nage dans l’univers »»

12h40–13h00 Pause café 13h00–14h40 Après-midi. Présentateurs: Vladimir Feschenko et Andrey AstvatsaturovElena Penskaya (HSE, Moscou) “Encounter Journal. Shadow Theatre ou Shadow Media Theatre de Denis Ioffe (Université d’Amsterdam, Niederladna; Université de Gand, Belgique) «Abstraction radicale et contexte biblique. De Kazimir Malevitch et El Lissitzky à Robert Motherwell “Larissa Muravyov (Université d’État de Saint-Pétersbourg)” Dialogues transatlantiques d’Alena Rob-Grilier “Pavel Zarutsky (Université d’État de Saint-Pétersbourg)” , Royaume-Uni, États-Unis: Anselm Hollo, initiateur du dialogue littéraire transatlantique “

14h40–15h30 Déjeuner 15h30–16h50 Après-midi. Modérateurs: Andrei Astvatsaturov et Olga AntsiferovaOlga Jumaylo (Université fédérale du Sud, Rostov-sur-le-Don) Essais sur l’Amérique de Martin Martin Emis Denis Adlerberg (Institut de la littérature mondiale de l’Académie des sciences de Moscou, Moscou) Episodes européens du roman «Little Life» de Chania Yanagihara: poétiques, esthétique, rôle de Ksenia Vikhrova (Université d’État de Saint-Pétersbourg) “Restructuration de la corporéité dans les œuvres de K. Barker en tant qu’écrivain transatlantique” Dmitry Tokarev (Université d’État de Saint-Pétersbourg) Corps étranger: poétique maxillofaciale transatlantique dans l’histoire de Vasily Yanovsky “Emawans Jaw” (1957)

16h50–17h00 Pause café 17h00–18h20 Séance du soir. Modérateur: Yevgeny Pavlov et Olga SokolovaYulia Valieva (Université d’État de Saint-Pétersbourg) «T. S. Eliot – I. Brodsky – M. Eremin “Olga Karasik (Université fédérale de Kazan)” Philip Roth, Franz Kafka, Nikolai Gogol: complots sur la métamorphose “Mikhail Arshinov (Université d’État de Saint-Pétersbourg)” Idées religieuses et philosophiques de K. Barth et P. Tillich dans les premières œuvres de John Apdayk ”Olga Nesmelova (Université fédérale de Kazan)“ Guerre, fascisme, holocauste: une vision du XXIe siècle ”

